Это наркотики? Что такое метадон, который нашли в крови Полякова

В Сети сообщили, что в крови умершего 8 октября ее коллеги Антона Полякова найден алкоголь и метадон, а смерть якобы наступила в результате реакции этих веществ.
Сайт "Сегодня" выяснил, что такое метадон и что будет, если смешать его с алкоголем.
Что такое метадон?
Метадон – это полусинтетическое лекарственное средство. Запрещен во всех странах мира из-за большой смертности и наркомании. Впрочем, многие страны применяют его в медицине как "заместительную поддерживающую терапию" для лечения наркозависимых людей. В некоторых штатах его также используют в качестве анальгетика для лечения хронической боли.
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В начале 20 века его синтезировали в Германии в качестве синтетического аналога морфина. Сейчас метадон – один из самых распространенных средств уличной наркомании, ломка от которого длительнее, чем от других опиатов.
Метадон быстро накапливается в организме, из-за этого даже небольшое превышение дозы может привести к передозировке и смерти. Поэтому применение метадона без врача крайне опасно для жизни.
Совместим ли с алкоголем?
По механизму действия и принципу влияния на организм любые опиаты и спиртное являются синергистами, то есть усиливают эффект друг друга.
Самыми опасными последствиями такого "коктейля" являются неврологические заболевания:
- ухудшение церебрального кровообращения и кислородное голодание клеток мозга;
- необратимая гибель нейронов;
- ухудшение интеллекта, памяти, когнитивных функций.
Также есть и другие последствия:
- Увеличение риска стремительного прогрессирования стеатоза, гепатита, цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы.
- Поражение мочевыделительной системы.
- Нарушение секреторной функции коры надпочечников и других эндокринных желез. Поэтому у мужчин снижается либидо, развивается импотенция, у женщин возникают разнообразные нарушения менструального цикла.
Кто и как может получить метадон
В Украине метадон используют при заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ) – одном из методов лечения опиоидной зависимости.
Получить заместительную терапию может каждый пациент, которому поставлен диагноз зависимости от опиоидов, а также который добровольно осознанно соглашается на лечение и не имеет противопоказаний к лекарству.
Право на первоочередное ЗПТ имеют ВИЧ-инфицированные пациенты и беременные наркозависимые. Противопоказаниями для назначения ЗПТ является наличие у пациента некомпенсированной почечной недостаточности и аллергии на заместительный препарат.
Метадон можно получить непосредственно у лечащего врача или же с помощью рецепта.
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