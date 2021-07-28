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"Это наша история – в металле, камнях": Зеленский поздравил с Крещением Киевской Руси-Украины

28 июля 2021 10:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава государства намеком пристыдил историческую статью Путина об Украине и объяснил ему реальную историю

Зеленский поздравил с Днем крещенияКиевской Руси. Коллаж "Сегодня"

Зеленский поздравил с Днем крещенияКиевской Руси. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем крещения Киевской Руси-Украины и отметил, что наша история не на бумаге в чьих-то статьях, а в здания наших городов, на наших улицах.

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Соответствующее видео опубликовано в Facebook президента.

По его словам, в словах "Русь-Украина" не случайно стоит тире – это означает, что Украина является правопреемницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.

"В ее столице, которая является столицей современной Украины, началась история христианства в Восточной Европе, когда 1033 года назад великий князь Киевский Владимир крестил Киевскую Русь. Киевскую Русь-Украину. Это не часть нашей истории – это и есть наша история", – сказал Зеленский.

Президент считает, что нам не надо доказывать это историческими трактатами-роботами-статьями (намек на статью Путина).

"Потому что наши доказательства – они не на бумаге, а в металле, в камнях. Не в мифах и легендах, а в наших городах, на наших улицах", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский отмечает, что сейчас украинцам стало легко преодолеть путь к сокровищам прошлого благодаря трендам современности – взяв электросамокат, можно добраться и увидеть Киево-Печерскую лавру, Михайловский Златоверхий собор, Аскольдову могилу. А выйдя на "Арсенальной", взяв кофе и пройдя несколько метров, украинцы видят церковь Спаса на Берестове, которая впервые упоминается в 1072 году и является объектом мирового наследия ЮНЕСКО (в ней похоронен сын Владимира Мономаха и праправнук Владимира Юрий Долгорукий – великий князь Киевский, основатель Москвы).

Напомним, 27 июля в Киеве прошел крестный ход, в котором приняли участие более 350 тысяч паломников.

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