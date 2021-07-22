Это не иск, а рейдерская схема: у Зеленского отреагировали на жалобу России в ЕСПЧ

Ранее Россия сама на конституционном уровне разрешила не исполнять решений ЕСПЧ, а теперь требует от этого суда обвинить Украину в преступлениях

Подоляк забраковал иск россиян. Коллаж "Сегодня"

У России нет перспектив по иску против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и наша страна не может нести ответственность за последствия войны на Донбассе, которую развязала РФ.

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Об этом сказал Интерфакс-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он напомнил, что ранее Россия сама на конституционном уровне разрешила не исполнять решения ЕСПЧ.

"У этой жалобы нет юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского – из каждого "утюга" в РФ и на оккупированных Россией территориях будут вещать, что ЕСПЧ якобы не работает… Если Россия отказывается исполнять решения ЕСПЧ даже после того, как они вынесены и являются несомненными, то как эта же Россия может рассчитывать на выгодное для себя решение еще даже до того, как рассмотрена сама жалоба? Обратите внимание – именно этим инструментом часто пользуются рейдеры. Они прописывают требование обеспечительных мер по иску так, чтобы можно было еще до рассмотрения иска по сути получить решение, ради которого иск и затевался. Наверное, еще никто и никогда не пытался использовать так ЕСПЧ ради такой рейдерской схемы", – сказал Подоляк.

Советник главы ОПУ также отмечает, что Украина не может отвечать за военные преступления России и последствия развязанной ею войны, поскольку это противоречило бы здравому смыслу и международным признанным юридическим позициям.

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"Россия как государство, контролирующее оккупированные территории Украины, несет полную ответственность за ситуацию на этих территориях. За все нарушения прав человека, преступления и разграбление экономического потенциала этих территорий. Ей придется нести ответственность", – подчеркнул он.

Как сообщали новости "Сегодня", министр юстиции Денис Малюська высмеял иск против Украины и считает, что у России нет шансов на положительный исход.