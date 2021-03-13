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"Это не наша прихоть": Степанов заявил, что держать в секрете цену на Covishield заставила Индия

13 марта, 01:12

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

У большинства производителей вакцины от коронавируса есть в договоре пункт о конфиденциальности, поэтому некоторые предприятия не разрешают объявлять цену.

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Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что касается ценовых показателей на вакцины, это не наша прихоть. Там где нам позволяло предприятие объявлять цену, как по вакцине Sinovac, мы сразу дали. Если другие запрещают, есть требование их конфиденциальности, мы не можем это объявлять. Конечно, пожалуй , мы бы могли пойти другим путем, если бы нас не беспокоили жизни граждан и сказать: если вы нам не позволяете объявлять цену – мы не будем покупать у вас вакцину", – сказал Степанов.

По его словам, летом, когда были первые переговоры с производителями вакцин, первый вопрос, который задавали, был – количество вакцин, а второй – сроки поставки.

"Вопрос цены сначала даже не обсуждали. Я считаю, что нет цены, равной жизни гражданина Украины", – отметил министр.

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