Это не ухудшит ситуацию – Кулеба о вступлении Украины в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в ЕС никак не ухудшит ситуацию в Украине, поскольку президент РФ Владимир Путин зациклен на стремлениях нашей страны к НАТО.
Об этом Кулеба написал в авторской колонке для Financial Times.
"Я хочу обратиться к скептикам, которые до сих пор считают, что членство Украины в ЕС – это вопрос, который должен иметь какое-то отношение к России. На самом деле, сам Путин зациклен на наших стремлениях к НАТО, но не на нашем вступлении в ЕС. Аргумент о том, что предоставление Украине членства в ЕС может якобы как-то ухудшить ситуацию, является неубедительным. Я призываю всех, кто до сих пор придерживается такой точки зрения, отбросить эту логику", – отметил он.
Война России против Украины 10 марта
- Украинские военные уже 15 дней отбивают атаки российских оккупантов. Путинские войска не оставляют попыток окружить Киев, но все они безуспешны. ВСУ уже уничтожила целый полк военных РФ недалеко от столицы. Тем временем угроза, связанная с захваченными АЭС, растет. МАГАТЭ потеряла связь не только с Чернобыльской, но и с Запорожской станцией.
- Четыре вражеских штурмовика Су-25 и два вертолета оккупантов уничтожили бойцы ВСУ в течение последних двух суток, заявили в Генштабе ВСУ.
- С начала вторжения оккупанты выпустили по Украине 710 ракет, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника минобороны США.
- Россия признала, что в ходе войны против Украины применила систему залпового огня ТОС-1 "Солнцепек", на которой могут использоваться термобарические боеприпасы – так называемые "вакуумные бомбы"
- Кровопролитные бои с захватчиками продляться еще максимум 10 дней, после чего Россия может перевести войну с Украиной в "замороженную" стадию. Об этом заявил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью журналистке Олесе Бацман. Свое мнение он обосновал тем, что ресурсы России истощаются.