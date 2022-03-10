Это не ухудшит ситуацию – Кулеба о вступлении Украины в НАТО

Глава МИД обратился к скептикам

Дмитрий Кулеба. / Фото: Коллаж: Сегодня

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в ЕС никак не ухудшит ситуацию в Украине, поскольку президент РФ Владимир Путин зациклен на стремлениях нашей страны к НАТО.

Об этом Кулеба написал в авторской колонке для Financial Times.

"Я хочу обратиться к скептикам, которые до сих пор считают, что членство Украины в ЕС – это вопрос, который должен иметь какое-то отношение к России. На самом деле, сам Путин зациклен на наших стремлениях к НАТО, но не на нашем вступлении в ЕС. Аргумент о том, что предоставление Украине членства в ЕС может якобы как-то ухудшить ситуацию, является неубедительным. Я призываю всех, кто до сих пор придерживается такой точки зрения, отбросить эту логику", – отметил он.

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