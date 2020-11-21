"Это план Б": правительство рассматривает полный локдаун в Украине

Даты его введения пока нет

План полного локдауна разрабатывается правительством, но даты его введения пока нет.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Относительно введения более жесткого карантина. Этот план действительно разрабатывается, НО – это план Б, если не сработает карантин выходного дня. Мы начали публичное обсуждение этого плана Б, чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса", – написал Шмыгаль.

По его словам, карантин выходного дня остается разумной альтернативой локдауну, а минувшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность с момента весеннего карантина.

"Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому эти и следующие выходные будет действовать карантин выходного дня. После этого мы можем оценить его результат. Мы видим данный результат в выходе на плато по количеству заболевших", - добавил Шмыгаль.

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Ранее мы писали, что в Украине идея ввести карантин выходного дня понравилась далеко не всем. Некоторые города не вводили дополнительные ограничения.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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