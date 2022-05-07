Это последний аргумент Путина – Арсений Яценюк о ядерном шантаже Кремля

Россия угрожает ядерной войной, чтобы остановить поставки оружия Украине, заявил глава КБФ

Путин бряцает ядерным оружием, заявил Арсений Яценюк / Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina, Коллаж: Сегодня

Путин угрожает миру ядерным ударом, чтобы остановить поставки вооружения в Украину. Российский диктатор не использует ядерное оружие, но может прибегнуть к другим сценариям, если поймет, что проиграет развязанную им войну в Украине.

Об этом заявил глава КБФ, премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк в эфире CNN.

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"Путин не использует ядерное оружие. Но может использовать в Украине биологическое или химическое, если его операция в Украине полностью провалится", – пояснил он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Путин хочет запугать мир ядерным оружием, ведь проигрывает на поле боя в Украине.

"Если Путин поймет, что его план провалился – а я убежден, что он провалится – он может прибегнуть к использованию определенных других типов оружия. Ведь у него есть химическое, биологическое и ядерное оружие. Ядерное оружие – это "последний аргумент"", – сказал он.

Бряцанием оружием Яценюк назвал и то, что Путин решил "запустить этот печально известный самолет "судного дня" на параде ко Дню победы 9 мая".

В то же время, отметил глава КБФ, Путин может прибегнуть к другим типам оружия в Украине, таким как химическое и биологическое:

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"Посмотрите, кто сейчас руководит военной операцией России в Украине, – тот самый подонок, который ответственен за зверства в Сирии и командовал там российскими войсками. Они могут повторить такой же сценарий в Украине".

Ядерные угрозы Путина, подчеркнул он, – это "бряцание оружием, чтобы остановить мир в смысле поставок оборонительного и наступательного оружия Украине".

Ядерные угрозы – в ответ на помощь Украине

Глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что риск ядерной войны реальный. По его словам, вооружение, поставляемое Западом Украине, будет законной целью для вооруженных сил России.

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Угрозы применить ядерное оружие звучали еще в 2014 году, заявил генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, было принято решение: если страны НАТО вмешаются и вступятся за Украину, Россия применит тактическое ядерное оружие.