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СБУ увезла Семенченко в суд прямо из реанимации

17 мая, 17:19

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Дело Семенченко в Печерском суде рассматривает судья, который недавно отправил Медведчука под домашний арест

Сотрудники СБУ сопровождают Семенченко в суд. Фото: facebook.com/natalka.muzika

Сотрудники СБУ сопровождают Семенченко в суд. Фото: facebook.com/natalka.muzika

Бывший народный депутат Семен Семенченко оказался в реанимации, но это не помешало силовикам доставить его в Печерский суд Киева.

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Об этом написала в Facebook его супруга Наталия Музыка.

По ее словам, на выходных правоохранители отправили подозреваемого в кардиореанимацию. Она отметила, что Семенченко находился не в палате для задержанных, а в обычной.

Тем не менее сегодняшнее заседание суда на 14:00 не отменили в связи с проблемами со здоровьем, и СБУ конвоировала Семенченко из реанимации в больнице скорой помощи в зал суда.

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"Это просто беспредел и произвол, других слов нет", – написала Наталия Музыка.

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Супруга подозреваемого отметила, что председательствует тот судья, что избирал меру пресечения Медведчуку.

"Пидпалый будет принимать решение по запросу прокуратуры о продлении расследования дела "ЧВК Семенченко" на срок 12 месяцев", – написала она.

Напомним, Семенченко подозревают в создании незаконного вооруженного формирования для провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины.

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Читайте также в нашем материале более подробно, в чем обвиняют Семенченко и чем все может закончиться.

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