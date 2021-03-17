Это просто хайп на детях: мать 8-летней модели Миланы рассказала о "романе" дочери с блогером

Мать 8-летней модели Миланы заявила, что роман ее дочери с блогером Пашей – только тематика блога. В реальности девочка считает его лучшим другом.

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Об этом Дарья Маханец заявила журналистам "Сегодня".

Она рассказала, что ей сейчас и детям трудно, потому что не ожидала, что фото и видео детей будет обсуждать вся страна. Аккаунт в Instagram ведет мама, а вот видео другой соцсети снимает сама Милана.

Видео: Сегодня

"Это не вымышленный какой-то сценарий, как это подается, а просто хайп на маленьких детях. Это видео, которые они повторяют за другими детьми, это хайп, такая тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то на международные форматы", – сказала женщина.

Что касается отношений между детьми, мама говорит, что это просто такая игра и тренд. И всегда рядом с ними везде есть взрослые. А Милана считает Пашу лучшим другом.

"Я его люблю как брата", – сказала Милана журналистам "Сегодня".

Также Дарья Маханец рассказала, что не зарабатывает на блоге дочери. По ее словам, все исключительно по бартеру. То есть они пост – а им какой-то товар бесплатно.

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Соучредительница модельного агентства, которое работает с Миланой, отметила, что девочка очень активная и любит внимание.

"Она любит внимание, и то, что она стала блогером, – это закономерно. Она вошла в роль (…), потому что актерское мастерство у нее на первом месте было, ей это очень нравится. Кто сценарист всей это истории, вопросы возможно есть к родителям", – сказала женщина.

В то же время руководитель агентства видеомаркетинга Николай Рогинец говорит, что многие детские каналы приносят огромные доходы родителям.

"Десятки и сотни тысяч долларов для детских каналов – это не новость. К сожалению, многие родители в погоне за деньгами пренебрегают общепринятыми правилами в обществе, моралью и так далее и на всякие гадости идут, чтобы этого успеха достичь", – объяснил эксперт.

Напомним, ранее на произошедшее также отреагировала адвокат Тамара Бугаец. По словам юриста, закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения.

Также на отношения между детьми отреагировала омбудсмен Людмила Денисова. Она рассказала, что такой публичный "роман" может быть опасным для детей. Кроме того, в этом деле есть основания говорить о нарушении родителями прав детей.

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