Українська
$ 27,65
32,96
  1. Последние новости Украины

Это просто хайп на детях: мать 8-летней модели Миланы рассказала о "романе" дочери с блогером

17 марта, 21:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Женщина рассказала, какой доход приносит блог девочки

Мать 8-летней модели Миланы заявила, что роман ее дочери с блогером Пашей – только тематика блога. В реальности девочка считает его лучшим другом.

Реклама

Об этом Дарья Маханец заявила журналистам "Сегодня".

Она рассказала, что ей сейчас и детям трудно, потому что не ожидала, что фото и видео детей будет обсуждать вся страна. Аккаунт в Instagram ведет мама, а вот видео другой соцсети снимает сама Милана.

Видео: Сегодня

"Это не вымышленный какой-то сценарий, как это подается, а просто хайп на маленьких детях. Это видео, которые они повторяют за другими детьми, это хайп, такая тематика развития детской страницы. Это было рассчитано на детей, а не на выход куда-то на международные форматы", – сказала женщина.

Что касается отношений между детьми, мама говорит, что это просто такая игра и тренд. И всегда рядом с ними везде есть взрослые. А Милана считает Пашу лучшим другом.

"Я его люблю как брата", – сказала Милана журналистам "Сегодня".

Также Дарья Маханец рассказала, что не зарабатывает на блоге дочери. По ее словам, все исключительно по бартеру. То есть они пост – а им какой-то товар бесплатно.

Реклама

Соучредительница модельного агентства, которое работает с Миланой, отметила, что девочка очень активная и любит внимание.

"Она любит внимание, и то, что она стала блогером, – это закономерно. Она вошла в роль (…), потому что актерское мастерство у нее на первом месте было, ей это очень нравится. Кто сценарист всей это истории, вопросы возможно есть к родителям", – сказала женщина.

В то же время руководитель агентства видеомаркетинга Николай Рогинец говорит, что многие детские каналы приносят огромные доходы родителям.

"Десятки и сотни тысяч долларов для детских каналов – это не новость. К сожалению, многие родители в погоне за деньгами пренебрегают общепринятыми правилами в обществе, моралью и так далее и на всякие гадости идут, чтобы этого успеха достичь", – объяснил эксперт.

Напомним, ранее на произошедшее также отреагировала адвокат Тамара Бугаец. По словам юриста, закон не запрещает детям вступать в сексуальные отношения.

Также на отношения между детьми отреагировала омбудсмен Людмила Денисова. Она рассказала, что такой публичный "роман" может быть опасным для детей. Кроме того, в этом деле есть основания говорить о нарушении родителями прав детей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

блог дети роман соцсети Милана Маханец
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил Степанов
Каким областям грозит жесткий локдаун? Ответил СтепановУкраина
Циклон обрушит на Украину дожди: синоптик предупредила о непогоде
Циклон обрушит на Украину дожди: синоптик предупредила о непогодеУкраина
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)
Провокация на границе: военный вертолет РФ залетел в Украину (видео)Украина
Восьмилетнюю украинку и 13-летнего блогера к уголовной ответственности не привлечь – адвокат
Восьмилетнюю украинку и 13-летнего блогера к уголовной ответственности не привлечь – адвокатФаново
"Телефонное право" вместо четкого алгоритма: почему в Украине провалили начало вакцинацииУкраина
Что произошло 15 марта? Три события,
Что произошло 15 марта? Три события, "изменивших" УкраинуВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять