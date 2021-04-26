Это путь покаяния: Патриарх Варфоломей обратился к Украине в годовщину катастрофы на ЧАЭС

В 1950-х и 1960-х годах использование ядерной энергии в мирных целях было многообещающей надеждой для человечества, но это стало ошибкой, заявил Варфоломей

Вселенский Патриарх Варфоломей обратился к украинскому народу в годовщину Чернобыльской катастрофы. Он напомнил, что эта трагедия стала самой страшной ядерной катастрофой в истории человечества, которая коснулась не только Украины и украинцев, но и оказала влияние на широкий регион на юге и востоке. Теперь человечеству нужно встать на путь покаяния и научиться говорить "нет" технологиям с вредным воздействием на окружающую среду, добавил Патриарх.

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"Сегодня, ровно через 35 лет, когда православные христиане вновь вступили в Неделю Святых Страстей нашего Спасителя, отголосок тех взрывов, последствия которых ощущались далеко в тогдашнем Советском Союзе, все еще раздается в наших умах и наших сердцах", – сказал он в специальном видеообращении к дискуссии Киевского форума, организованной Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"В эту печальную годовщину мы оплакиваем жертв катастрофы, которая не только распространилась на соседние с Украиной страны на севере и западе, но и оказала влияние на широкий регион на юге и востоке, порождая волны экологического разрушения, необратимый ущерб для здоровья и потери человеческих жизней", – добавил Вселенский Патриарх.

Он отметил, что на протяжении 1950-х и 1960-х годов использование ядерной энергии в мирных целях было многообещающей надеждой для человечества: "Ужасная Чернобыльская авария напомнила нам всем, насколько преждевременным и поспешным был такой подход и такие ожидания".

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Патриарх Варфоломей подчеркнул, что человечество никогда не должно забывать трагические последствия собственных неудач и научиться говорить "нет" технологиям с вредным воздействием на окружающую среду.

"Пожалуй, самый большой урок, который мы можем извлечь из Чернобыля, – это то, что мы делим мир со всеми людьми и всеми живыми существами. Наш мир один, единственный и неповторимый. Загрязнение не знает границ. Мы все призваны осознать важность сдержанности и уважения, надежды на чистый и безопасный мир, на чистую и безопасную энергию, которая сегодня действительно является возможной и жизнеспособной. Это путь покаяния", – сказал он.

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Патриарх подчеркнул, что люди должны научиться говорить "да" "альтернативной системе ценностей, другому образу жизни: такому, что утверждает красоту и достоинство всех людей и всех вещей. Наш выбор и действия сказываются на каждой детали нашей планеты и влияют на будущее следующих поколений".

"Как Мать-Церковь нашего любимого украинского народа, мы всем сердцем молимся, чтобы память о Чернобыле ни была напрасной. Зато пусть она будет вечной и преобразующей. Да будет благословенна Страстная Неделя! Пусть Божья благодать будет со всеми вами!", – обратился Вселенский Патриарх Варфоломей к украинцам.

Киевский форум по безопасности – главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.

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Смотрите полную версию онлайн-дискуссии, посвященной 35-й годовщине Чернобыльской катастрофы, сегодня в 23:05 на телеканале "Украина 24".

Кроме того, предлагаем посетить первый виртуальный гид по Чернобыльской зоне отчуждения от "Сегодня".

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