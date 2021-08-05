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"Это работа": Зеленский вспомнил предпосылки оккупации в Донецке

5 августа 2021 19:22

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Президент Украины Владимир Зеленский вспомнил, как в 2014 году с "Кварталом" приезжал выступать в Донецк.

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Во время интервью телеканалу "Дом" он вспомнил, как после выступления его позвали на интервью, где спрашивали: "Какой Донбасс? Вы видите, что начинает происходить?".

"Я говорю: Донбасс как? Наш. Я не помню всех моментов, помню, что у меня было странное ощущение, что что-то произошло. Как будто я проснулся в совершенно другом мире", - сказал Зеленский.

Он вспомнил, что на улице встретил молодых ребят, которые подошли и крикнули: "О, Вован!". Они шли с разными флагами: и украинскими, и не только.

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На вопрос, что это за флаги, те ответили, что это работа.

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"Тогда это легко было брошено в воздух. Кто бы мог подумать, что это слово станет большим, чем просто слово, а дальше это слово станет предложением. А дальше после этого предложения станет оккупация нашего украинского Донецка и Луганска. Я это воспринял, как что-то странное, но с другой стороны, мы уже привыкли жить тогда в той атмосфере, что приходят люди, бастуют, кто-то по делу, а кто-то получает какие-то деньги за это. И против чего-то, иногда сами не понимая – против чего. Иногда не осознавая, что у них в руках.. Это вызвало у меня ощущение неприятного вкуса на утро", – сказал Зеленский.

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