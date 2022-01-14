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"Это самая мощная". В Госспецсвязи продолжают расследование хакерской атаки

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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14 января, 17:16
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В результате хакерской атаки пострадало около 70 сайтов, в том числе "Дія"
Пострадавшие сайты возобновляют работу
Пострадавшие сайты возобновляют работу / Фото: Коллаж: Сегодня

Хакерская атака, которая была осуществлена на сайты государственных органов, является самой мощной за последние четыре года. В результате действий злоумышленников пострадало около 70 сайтов.

Об этом заявил заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора во время брифинга.

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Так, сейчас продолжается расследование того, кто конкретно может стоять за хакерской атакой.

"Можем констатировать, что за последние четыре года – это самая мощная атака. По крайней мере, учитывая ее охват... Под атаку попали около семи десятков центральных и региональных сайтов, то есть сайты центральных органов исполнительной власти и региональные сайты", – отметил Жора.

По мнению заместителя главы Госспецсвязи, в течение сегодняшнего дня удастся собрать доказательную базу и начать анализ. Кроме того, к выяснению подробностей присоединились международные партнеры.

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"Хочу заметить, что наши международные партнеры предложили нам помощь в расследовании этого инцидента. Мы с ними активно взаимодействуем", – говорит Виктор Жора.

По его словам, пострадавшие сайты возобновляют работу и мобильное приложение "Дія" работает.

"Портал "Дія" сейчас выключен. С сайтом "Дія" продолжаются работы. Все пользователи мобильного приложения могут получать услуги в обычном режиме", – добавил он.

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Что произошло

Напомним, что в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновлена. Контент сайтов остался без изменений, и утечки персональных данных, как уверяют, не произошло.

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атакахакерыДія
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