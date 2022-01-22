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"Это событие – мечта миллионов": в Украине отмечают День Соборности

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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22 января, 10:46
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Главным событием 22 января станет акция "Живая цепь Соборности" на мосту Патона
Сегодня в Украине отмечают День Соборности
Сегодня в Украине отмечают День Соборности / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 22 января отмечают День Соборности. Этот праздник ежегодно отмечается 22 января, в день провозглашения в 1919 году Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Сайт "Сегодня" собрал реакции украинского общества на День Соборности.

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Что пишут в соцсетях

Кабинет министров в Facebook напомнил, что в этот день в 1919 году на Софийской площади Киева был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

"Осуществилась мечта многих поколений украинцев о независимом едином соборном государстве. Этот праздник символизирует не только объединение Украины, но и то, что никто больше не сможет забрать право украинцев на неделимость украинской земли, на демократическое и богатое государство", – говорится в сообщении.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook написал, что единственная и соборная Украина – мечта миллионов украинцев, которая воплотилась ровно 103 года назад на Софийской площади в Киеве.

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"Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики увенчал столетние стремления нашего народа жить в неделимом независимом государстве. Это событие сквозь годы напоминает нам о силе национального единения и о том, на какие свершения способны украинцы, когда они вместе. С Днем Соборности Украины!" - написал Шмыгаль.

В День Соборности Украины, 22 января, президент Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику выдающемуся государственному деятелю, президенту УНР Михаилу Грушевскому.

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"22 января 1919 года торжественное событие на Софийской площади в Киеве собрало десятки тысяч украинцев. Провозглашение Акта Злуки – важная страница в летописи государства, и сейчас, более чем за столетие, мы понимаем, что соборность Украины – это не только об истории, это о нашем настоящем и будущем", – отметил Глава государства в своем обращении.

Владимир Зеленский акцентировал: чтобы отсчет современной независимой Украины больше никогда не прерывался, нужно единство украинского народа.

"Это основа наших успехов, залог сильного, независимого государства и восстановление его территориальной целостности. Это важная ценность для нас. Выполним свой долг перед будущими поколениями – сохраним независимость и соборность Украины", – призвал президент.

Депутат из фракции "Европейская солидарность", историк Владимир Вятрович написал в Facebook, что 22 января – это День первой независимости, провозглашенной в 1918 году.

"Это День Соборности, когда украинцы в 1919 году по собственной воле объединились в одной стране. Помним эту дату, потому что идет наша борьба за независимость и соборность, наша столетняя война с Россией", – написал Вятрович.

Премьер-министр Украины (2016-2019), лидер политической партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман обратился к украинцам в Facebook.

"В 1991 году Украина восстановила свою Независимость. Но провозгласила ее впервые в прошлом веке еще в 1918 году – IV Универсалом. А ровно через год были объединены украинские земли. Так было реализовано стремление украинцев к единству, свободе и независимости. И борьба за отстояние государственности была отчаянной. Но, к сожалению, проигранной", – написал Гройсман.

Он добавил, что силой Москвы в то время стала слабость украинского руководства. Из-за нехватки национального единства украинцы потеряли государство, которое могло защитить их от страшных последствий большевистского режима – репрессий, голодоморов, войн.

"В День Соборности Украины и каждый день не забываем, какой большой ценностью является национальное единство, какой ценой мы обрели нашу Независимость и как внутренняя вражда ставит ее под угрозу. Бережем Украину!" - написал Гройсман.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал всех к единству. Об этом он написал в Facebook.

"Отныне воедино сливаются веками оторванные друг от друга части единой Украины…" Помним эти важные слова из универсала об объединении УНР и ЗУНР, провозглашенные 103 года назад.

"На протяжении многих веков недруги растягивали украинские земли в разные стороны. Однако, пропитанные кровью и потом, полные жертвенности и одержимости, любви и истинного патриотизма, украинцы боролись за возрождение своей государственности. Свобода и независимость стали самым большим желанием для каждого из нас, которые достаются нам дорогой ценой", - отметил Стефанчук.

Он добавил, что никогда мы не позволим, чтобы нас презирали, разъединили, покорили.

"Сегодня, в День Соборности Украины, призываю всех к единству. Объединяем Украину с севера на юг, с запада на восток. Объединяем Украину в своих сердцах. Ведь единство – это залог нашего мира и победы", - написал Стефанчук.

Народный депутат Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Днем Соборности.

"Единство Украины – наш критический дефицит и первоочередной приоритет! Особенно сегодня, когда большая угроза нависла над нашим государством. Единство – сильнее, чем танки, ракеты и целые вражеские армии. В единстве наша сила, наше будущее, наши победы. Только единая Украина может быть свободной и независимой. С праздником! Пусть хранит нас Бог!" – написала Тимошенко в Facebook.

Министерство обороны тоже присоединилось к поздравлениям.

"Сегодня День Соборности Украины! Этот праздник символизирует единство украинских земель и играет значительную роль в истории нашей страны! Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики", – говорится в сообщении на Facebook.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк поздравил с праздником. Он написал, что от 22 января 1919 года нас отдаляет более сотни лет.

"И тогда, и сейчас украинские патриоты защищают наше государство с оружием в руках. И тогда, и сейчас в Москве царит человеконенавистнический режим, стремящийся захватить и смирить соседские народы. В январе 1919-го российские большевики захватили Харьков, в январе 2022-го уже почти восемь лет оккупированы украинские Крым, Донбасс, Луганск, а сейчас нам угрожают новыми захватническими планами", – написал Яценюк.

Он добавил, что сегодня мы должны помнить пройденный урок прошлого, главный вывод которого – закалять наше единство для защиты государства.

"Уверен, придет то время, когда мы отпразднуем День Соединения вместе со свободными от оккупантов Крымом, Донецком и Луганском в свободной Соборной Украине", - написал Яценюк.

Политик Валентин Наливайченко в Facebook обратился к украинцам. Он написал, что Соборность и это наша цель и наше действие в Украине сегодня. Это живая и правдивая Национальная Идея Украины.

"Друзья, это очень важно, потому что каждый из нас – это весомая живая часть этой символической цепи истории в сочетании с единомышленниками и силой убеждения МЫ есть СИЛА, которая объединяет общество, защищает и двигает Украину ВПЕРЕД!" – написал Наливайченко.

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опубликовал тематическое видео ко Дню Соборности Украины.

Какие мероприятия ожидаются сегодня в Киеве

Главным событием 22 января станет акция "Живая цепь Соборности" на мосту Патона.

Участники акции символически объединят берега Днепра "живой цепью", двигаясь навстречу двумя колоннами – с левого берега (символизирует Украинскую Народную Республику) и с правого берега (символизирует Западно-Украинскую Народную Республику).

В этом году состоится 15-я Живая цепь Соборности.

До 25 января в Городской специализированной молодежной библиотеке "Молодая гвардия" проходит книжная выставка "Соборная Украина: от идеи до жизни".

22 января религиозные общины Киева совершат молебны за единство Украинского государства.

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