Это тоже военный объект? Во время удара по Днепру попали в обувную фабрику, есть погибший (видео)

По Днепру 11 марта около 06:10 нанесли три авиаудара. Враг ударил вблизи детсада и многоэтажки, а также попал в обувную фабрику. Погиб по меньшей мере один человек.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Авиаудары произошли в Новокодакском районе города. В частности, попадания:
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- вблизи детского сада и многоквартирного жилого дома,
- двухэтажной обувной фабрики с последующим возгоранием.
"Предварительно, 1 человек погиб", – сообщили спасатели.
На месте работают 20 человек и 4 единицы техники.
Первая атака с начала войны
В Днепре прогремели первые с начала полномасштабной войны взрывы. Россия нанесла ракетные удары по городу ранним утром 11 марта. Местные жители сообщают, что по одному из районов Днепра нанесены ракетные удары.
Уже появились видео и фото попадания ракет в Днепре. Местных жителей просят не публиковать их в Сети. Однако очевидцы выложили видео, на котором слышны взрывы.
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