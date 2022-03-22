Эвакуация из блокадного Мариуполя: в Запорожье смогут принять почти 30 тысяч переселенцев

В городе при активной поддержке компании Метинвест уже обустроили шесть локаций для приема переселенцев

В Запорожье активно готовятся к приему переселенцев из Мариуполя / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Город Запорожье готов принять до 30 тысяч переселенцев и обеспечить их всем необходимым.

Об этом сообщил генеральный директор завода "Запорожсталь" компании "Метинвест" Александр Мироненко.

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По его словам, в городе создается немало приютов, в том числе и ресурсами группы "Метинвест".

"Метинвест создал 6 локаций, где принимают переселенцев, через них прошло уже более трех с половиной тысяч человек, сейчас там проживает до 400 украинцев. Людям, которые добираются к нам из Мариуполя, мы предоставляем все необходимое – одежда, продукты, медикаменты, места, они могут помыться и отдохнуть", – рассказал он.

Также компания, совместно с областными и местными властями, обеспечила обустройство 2-х тысяч дополнительных мест для пострадавших. Люди останавливаются здесь на пару ночей, и едут дальше – туда, где безопаснее.

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Мироненко еще сообщил, что в настоящее время агрегаты завода "Запорожсталь" находятся в режиме горячей консервации, однако компания рассматривает возможность запуска цеха холодного проката для того, чтобы обеспечить продукцией европейских партнеров.

Как известно, компания Метинвест развернула в городах присутствия около 6 тысяч мест для временных переселенцев из горячих точек Украины. Здесь людей обеспечивают всем необходимым, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь нуждающимся.

Также в координации с Фондом Ахметова компания создала гуманитарный хаб в Польше, где собирают европейскую помощь для Украины. Первые 80 тонн помощи уже доставлены в Запорожье: ее доставляют в те города, где она наиболее необходима.

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Помощь народу

Война против Украины вызвала небывалую сплоченность не только внутри армии, но и среди тех, кто хочет помочь бойцам.

Так, с началом боевых действий финансовую и гуманитарную помощь бойцам и простым украинцам отправили десятки фондов и организаций.

О том, кто и как помогает нашей стране в трудную минуту, читайте в нашем материале здесь.

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