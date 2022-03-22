Эвакуация из блокадного Мариуполя: в Запорожье смогут принять почти 30 тысяч переселенцев

Город Запорожье готов принять до 30 тысяч переселенцев и обеспечить их всем необходимым.
Об этом сообщил генеральный директор завода "Запорожсталь" компании "Метинвест" Александр Мироненко.
По его словам, в городе создается немало приютов, в том числе и ресурсами группы "Метинвест".
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"Метинвест создал 6 локаций, где принимают переселенцев, через них прошло уже более трех с половиной тысяч человек, сейчас там проживает до 400 украинцев. Людям, которые добираются к нам из Мариуполя, мы предоставляем все необходимое – одежда, продукты, медикаменты, места, они могут помыться и отдохнуть", – рассказал он.
Также компания, совместно с областными и местными властями, обеспечила обустройство 2-х тысяч дополнительных мест для пострадавших. Люди останавливаются здесь на пару ночей, и едут дальше – туда, где безопаснее.
Мироненко еще сообщил, что в настоящее время агрегаты завода "Запорожсталь" находятся в режиме горячей консервации, однако компания рассматривает возможность запуска цеха холодного проката для того, чтобы обеспечить продукцией европейских партнеров.
Как известно, компания Метинвест развернула в городах присутствия около 6 тысяч мест для временных переселенцев из горячих точек Украины. Здесь людей обеспечивают всем необходимым, а также оказывают медицинскую и психологическую помощь нуждающимся.
Также в координации с Фондом Ахметова компания создала гуманитарный хаб в Польше, где собирают европейскую помощь для Украины. Первые 80 тонн помощи уже доставлены в Запорожье: ее доставляют в те города, где она наиболее необходима.
Помощь народу
Война против Украины вызвала небывалую сплоченность не только внутри армии, но и среди тех, кто хочет помочь бойцам.
Так, с началом боевых действий финансовую и гуманитарную помощь бойцам и простым украинцам отправили десятки фондов и организаций.
О том, кто и как помогает нашей стране в трудную минуту, читайте в нашем материале здесь.
Раньше мы также рассказывали, кто из крупных бизнесменов и сколько тратит на обеспечение победы Украины над Россией, и писали о том, как перечислить средства ВСУ.