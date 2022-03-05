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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Эвакуация населения. В ГСЧС предоставили "горячие линии" для обращений граждан

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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5 марта, 12:39
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Россияне продолжают обстреливать мирное население, поэтому людям рекомендуют уехать в более безопасное место
Украинцы переезжают в другие города
Украинцы переезжают в другие города / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Украине появились телефоны "горячих линий" и центров помощи беженцам в регионах.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Контакты в разных областях Украины:

  • Винницкая – 067 773 45 38;
  • Волынская – 03332 77 82 11; 066 657 09 15;
  • Днепропетровская – 097 881 78 66;
  • 050 322 34 00;
  • Донецкая (работают с учетом военного положения) – 050 347 90 70; 095 406 27 29;
  • Житомирская – не принимает эвакуированное население;
  • Запорожская – не принимает эвакуированное население;
  • Закарпатская – 096 284 33 68; 0312 42 80 29; 0312 42 80 30 (г. Ужгород);
  • Ивано-Франковская – 0342 55 18 68; 068 376 77 62;
  • г. Киев – не принимает эвакуированное население;
  • Луганская – не принимает эвакуированное население;
  • Львовская – 032 254 60 15; 032 297 59 11 (г. Львов); 032 259 60 31 (ОДА);
  • Николаевская – не принимает эвакуированное население;
  • Одесская – 094 945 45 02; 067 992 66 21; 048 793 46 03; 093 392 96 15; 098 615 57 01;
  • Полтавская – 0800 50 22 30 (ОДА); 066 846 47 59; 050 692 74 31;
  • Ровенская – 0800 50 00 78 (ОДА); 0362 40 01 00 (г. Ровно); 098 505 83 25;
  • Сумская – не принимает эвакуированное население;
  • Тернопольская – 096 337 38 70; 067 720 65 65;
  • Харьковская – не принимает эвакуированное население;
  • Херсонская – не принимает эвакуированное население;
  • Хмельницкая – 067 380 17 21; 067 380 15 57; 067 380 28 08; 0382 76 45 79; 0382 76 47 00 (ОДА);
  • Черкасская – 068 621 80 29; 050 420 13 56; 0800 50 88 76 (ОДА);
  • Черновицкая – 095 153 62 98; 098 508 84 84;
  • Черниговская – не принимает эвакуированное население.

Рейсы "Укрзализныци" 5 марта

Рейсы по ст. Киев:

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  • 04:21 №150 Черновцы – Полтава
  • 04:21 – №130 Ворохта – Кременчуг
  • 04:36 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
  • 05:38 – №138 Краматорск – Хмельницкий
  • 06:23 – №142 Львов – Лиман
  • 06:23 – №114 Львов – Лиман
  • 09:00 – №705 Дарница – Львов
  • 10:00 – №715 Дарница – Львов
  • 12:06 – №45 Ужгород – Краматорск
  • 13:34 – №114/142 Лиман – Львов
  • 14:07 – №749 Киев – Ивано-Франковск
  • 14:25 – №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 15:02 – №55 Киев – Рахов
  • 17:12 – №13 Киев – Солотвино
  • 17:42 – №792 Киев – Кременчуг
  • 17:42 – №790 Киев – Кропивницкий
  • 18:30 – №81 Киев – Ужгород
  • 18:48 – №67 Киев – Варшава
  • 19:06 – №44 Киев – Ивано-Франковск
  • 19:48 – №95 Киев – Рахов
  • 20:05 – №29 Киев – Ужгород
  • 20:12 – №49 Киев – Трускавец
  • 20:21 – №59 Киев – Чоп
  • 20:21 – №57 Киев – Ворохта
  • 21:07 – №38 Киев – Запорожье
  • 21:15 – №105 Киев – Одесса
  • 21:22 – №97 Киев – Ковель
  • 22:03 – №130 Кременчуг – Ворохта
  • 22:03 – №149 Полтава – Черновцы
  • 22:10 – №17 Харьков – Ужгород
  • 22:22 – №7 Киев – Черновцы
  • 22:37 – №91 Киев – Львов
  • 22:47 – №46 Краматорск – Ужгород
  • 23:46 – №771 Киев – Хмельницкий
  • 23:59 – №139 Киев – Каменец-Подольский

Рейсы по ст. Харьков:

  • 04:11 – №114 Лиман – Львов
  • 04:11 – №142 Лиман – Львов
  • 11:33 – №1 Ивано-Франковск – Константиновка
  • 12:36 – №46 Краматорск – Ужгород
  • 14:39 – №114, 142 Львов – Лиман
  • 15:09 – №17 Харьков – Ужгород
  • 17:00 – №723 Харьков – Львов
  • 19:27 – №795 Харьков – Днепр
  • 20:15 – №22 Харьков – Трускавец
  • 21:08 – №2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 21:43 – №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 – №45 Ужгород – Краматорск

Рейсы по ст. Днепр:

  • 05:00 – №38 Киев – Запорожье
  • 06:23 – №796 Днепр – Харьков
  • 09:27 №6 Рахов – Запорожье
  • 14:26 – №41 Днепр – Трускавец
  • 16:39 – №6 Запорожье – Рахов

Рейсы по ст. Запорожье:

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  • 11:07 №006 Рахов – Запорожье
  • 12:20 – №120 Запорожье – Львов
  • 14:45 – №005 Запорожье – Рахов
  • 19:47 №072 Запорожье – Киев
  • 20:37 №068 Запорожье – Львов
  • 21:38 – №038 Запорожье – Киев
  • 22:26 – №068 Львов – Запорожье

Рейсы по ст. Винница:

  • 00:28 – №105 Киев – Одесса
  • 00:58 – №078 Одесса – Ковель
  • 01:05 №041 Днепр – Трускавец
  • 02:35 – №771 Киев – Хмельницкий
  • 03:42 – №060 Чоп – Киев
  • 03:42 – №058 Ворохта – Киев
  • 03:54 – №106 Одесса – Киев
  • 04:31 – №081 Ужгород – Киев
  • 04:42 – №050 Трускавец – Киев
  • 05:46 – №086 Запорожье – Львов
  • 06:03 – №056 Рахов – Киев
  • 06:47 – №770 Каменец-Подольский – Киев
  • 06:54 №021 Харьков – Трускавец
  • 09:16 – №138 Лиман – Хмельницкий
  • 10:23 – №070 Запорожье – Львов
  • 11:30 – №912 Запорожье – Хелм
  • 16:41 – №772 Хмельницкий – Киев
  • 17:20 – №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 17:43 – №086 Львов – Запорожье
  • 18:07 – №055 Киев – Рахов
  • 19:42 – №138 Хмельницкий – Лиман
  • 20:50 – №716 Львов – Киев
  • 21:45 – №081 Киев – Ужгород
  • 22:32 – №042 Трускавец – Днепр
  • 23:17 – №049 Киев – Трускавец
  • 23:26 – №057 Киев – Ворохта
  • 23:26 – №059 Киев – Чоп
  • 23:53 – №022 Трускавец – Харьков

Также запланированы эвакуационные рейсы на поездах дальнего сообщения и/или Интерсити+ из Лимана, Краматорска, Одессы, Харькова, Запорожья, Днепра и Кривого Рога.

На электричках будет эвакуация:

  • из Харькова во Львов с пересадкой в Хмельницком;
  • из Житомира (начиная с 13:00) во Львов с пересадкой в Бердичеве;
  • Организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

Эвакуационные поезда для выезда за границу

  • № 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
  • №954 Львов – Хрубешув в 02:00;
  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • № 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
  • № 912/913 Запорожье – Хелм в 11:00;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
  • № 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55;
  • №7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
  • № 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
  • №7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) будет курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

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