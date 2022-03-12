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Евгений Дейдей жив? СМИ сообщили о возможном побеге экс-нардепа по контрабандным тропам

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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12 марта, 16:28
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Жене экс-нардепа сказали, что он погиб
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-народный депутат из фракции "Народный фронт" Евгений Дейдей может быть жив. В частности, есть версия, что он покинул страну.

Про это сообщает "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

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Что известно

Один из источников издания сообщил, что Евгений Дейдей скрылся. Другой источник объяснил, что экс-нардеп "убегал через контрабандные тропы в Закарпатье".

В то же время супруга экс-нардепа Дарина заявила, что ее проинформировали о гибели мужа:

"Мне сказали, что он погиб. Мы с детьми в Киеве, нас никто не вывозил. Вряд ли он жив. Он должен был ребенка забрать в Будапеште. Ехал туда, исчез связь и больше его никто не видел. Ребенка оттуда вывозили наши знакомые. Он бы ребенка не бросил".

Что произошло

10 марта жена экс-народного депутата Евгения Дейдея Дарина сообщила в Instagram, что он скончался. В то же время нет точной информации, при каких обстоятельствах погиб экс-нардеп.

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"Мой Евгений Дейдей, я так сильно люблю тебя. Ты же клялся быть со мной до конца жизни. Я не знаю, что мне делать теперь. Не знаю, как мне теперь жить. Я знаю только то, что я буду любить тебя до моей смерти и навсегда останусь твоей женой", – написала жена Дейдея.

Кто такой Евгений Дейдей

Евгений Дейдей – бывший народный депутат Украины из фракции "Народный фронт", координатор батальона патрульной службы полиции специального назначения Киев-1 Главного управления МВД Украины в городе Киеве. Член МДО "Депутатский контроль".

Родился 12 июля 1987 года в городе Рени Одесской области.

В 2014 году Дейдей был избран в Верховную Раду Украины (VIII созыв) по списку партии "Народный фронт".

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2 августа 2014 года Евгений Дейдей получил орден "За мужество" III ст. — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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