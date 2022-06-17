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Еврокомиссия поддержала статус кандидата в члены ЕС для Украины

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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17 июня, 13:09
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Теперь Украине нужно провести ряд реформ
Урсула фон дер Ляйен подтвердила решение по Украине
Урсула фон дер Ляйен подтвердила решение по Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украине официально рекомендовали предоставить статус кандидата на членство в ЕС. Такое решение вынесла Еврокомиссия 17 июня в Брюсселе, сообщает "Украина 24".

Еврокомиссия приняла решение с оговорками, что предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС содержит условия, которые Киев должен будет выполнить. Эти условия относятся к сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

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Предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС означает, что Украине придется провести ряд реформ для соответствия критериям, а затем получить одобрение от всех 27 стран блока.

Вступление Украины в ЕС

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года, днём ранее ряд глав европейских стран высказались в поддержку интеграции с Украиной.

1 марта 2022 года, Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС, далее слово было за Еврокомиссией.

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11 июня глава Еврокомиссии второй раз с начала войны приехала в Киев. Она заявила, что Европейская комиссия до конца недели завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

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