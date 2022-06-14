Ляшко призвал лидеров Европы остановить финансирование войны против Украины

Политик привел ужасающие цифры

РФ продолжает разрушать украинские города - Ляшко в видеообращении. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший народный депутат, лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обратился к европейским лидерам, которые 17 июня должны принять судьбоносное для Украины, Европы и мира решение о кандидатстве Украины в ЕС.

"Мы благодарим вас за все, что вы сделали для Украины. Но нужно также признать, что вы совершили и слишком много трагических ошибок. Ваши многолетние, ничем не оправданные заигрывания с Путиным породили нового гитлера 21 века. Российская агрессия против Украины, Грузии, Молдовы – также во многом жестокий результат этих ваших ошибок. Не совершите очередную, возможно, самую роковую ошибку в вашей жизни. Не поступайте так, за что вам и вашим народам будет навсегда стыдно", – сказал политик в своем видеообращении.

Ляшко добавил, что вероятный отказ Украины в членстве в ЕС станет абсолютно четким сигналом пути, что Европа позволила хозяину Кремля продолжать убивать украинцев.

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"Украинцы – единственные, кто погибал на Майдане в 2014 году с флагом ЕС в руках. Ваш отказ Украине в членстве в ЕС будет означать одно – что украинцы отдали самое дорогое – свои жизни – за фальшивое знамя. Но, кроме будущего членства в свободной Европейской семье, нам уже сегодня нужно очень много оружия, чтобы защитить от кремлевской агрессии свою жизнь и свое свободное будущее. Вы заявляете, что делаете все возможное для поддержки Украины. И мы вам искренне благодарны за уже оказанную поддержку. Но факты также доказывают обратное – вы продолжаете поддерживать Путина и его войну против моей страны", – сказал политик.

Ляшко привел ужасающие цифры: в то время, когда за 100 дней войны в Украине погибли десятки тысяч Защитников и мирных жителей, лидеры Европы заплатили за российский газ и нефть почти 60 миллиардов евро.

"Германия – 12 миллиардов, Италия почти 8 миллиардов. За этот же период военные расходы агрессора выросли на 10 млрд евро. То есть совершенно очевидно, что войну против Украины – убийства наших детей, женщин, стариков – кремль финансирует на европейские деньги. Если лидеры Европы искренне, всем сердцем, а не только на словах, стремятся прекратить войну – вы должны прекратить покупать у агрессора газ и нефть и тогда совсем скоро у путина не будет денег на продолжение войны", – отметил он.

Если лидеры Европы искренне желают помочь Украине защитить свою Независимость – дайте нам не предложения о территориальных уступках кремля, а столько оружия, сколько нам нужно, и очень скоро Защитники Украины освободят все оккупированные территории, заявил Ляшко.

"Либо мы вместе и немедленно сломаем шею агрессора в Украине, либо война придет в ваши дома и пути будет убивать ваших детей так, как сегодня он лишает жизни наших детей", – подытожил политик.

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Путь Украины в Евросоюз