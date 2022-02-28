Европа передаст Украине 70 истребителей МиГ-29 и Су-25 для авиаударов по агрессору

Отметим, что россияне наносят удары по украинской военной и гражданской инфраструктуре

В Украину летит новая военная техника / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские пилоты уже прибыли в Польшу за истребителями МиГ-29. Также наши военные получат ракеты.

Об этом сообщила народный депутат Украины Галина Третьякова в Facebook.

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"Наши пилоты уже в Польше получают истребители "МиГ-29" и ракеты", – написала Третьякова.

Нардеп Алексей Гончаренко в Telegram написал, что украинская армия получит еще 70 самолетов.

"Наши партнеры передают нам Миг-29 и Су-25! В случае необходимости, они смогут базироваться на польских аэродромах, из которых украинские пилоты будут выполнять боевые задания", – сообщил Гончаренко.

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Кто окажет помощь:

Болгария (Миг-29) – 16 шт;

Болгария (Су-25) – 14 шт;

Польша (Миг-29) – 28 шт;

Словакия (Миг-29) – 12 шт.

"Если один "Призрак Киева" сбил уже 14 врагов, представляете, что сделает с вражеским войском команда из 70 таких? Друзья, победа сама просится к нам!" – добавил Гончаренко.

Украина получила боеприпасы от Польши

Украина получила военную помощь от Польши. Военные ВСУ получат дополнительные боеприпасы. Об этом сообщает Минобороны Польши в Twitter.

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"Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже добралась до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии", – говорится в сообщении.

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