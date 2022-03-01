Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Европарламент призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата в Союз

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 марта, 18:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Документ под названием "Российская агрессия против Украины" в рамках внеочередного заседания ЕП поддержали 637 евродепутатов
Европейский парламент почти единогласно проголосовал "за"
Европейский парламент почти единогласно проголосовал "за" / Фото: Коллаж: Сегодня

Европарламент поддержал предложение предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Заявку Украины Европарламент также принял сегодня, 1 марта, и сразу приступил к специальной процедуре вступления.

Об этом сообщает "Суспільне".

Реклама

Документ под названием "Российская агрессия против Украины" в рамках внеочередного заседания ЕП поддержали 637 евродепутатов, против – 13, воздержалось – 26.

В резолюции Европарламент осудил незаконное вторжение России в Украину и потребовал, чтобы Кремль прекратил все военные действия в стране. Кроме этого, депутаты осудили роль Александра Лукашенко во вторжении.

Депутаты призывают ввести более жесткие санкции против России. В частности следует ограничить импорт важнейших товаров российского экспорта, таких как нефть и газ.

Реклама

Страны ЕС призывают более оперативно предоставлять Украине оборонное вооружение. Также в резолюции идет речь о помощи украинским беженцам.

Украина и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжении России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

Реклама

Принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу, заявил 28 февраля вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель. Однако отметим, это он сказал до того, как Украина направила заявку на членство.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Взрыва на Подоле не было – разъяснение ГУР Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Обязательная подготовка и оружие. Мы узнали, как вступить в тероборону Киева Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Вторжение России, день шестой. Штурм Херсона, жертвы авиаудара по Харькову, обстрел телевышки в Киеве – онлайн Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
"Призрак Киева". Киевский военный пилот-ас стал символом и легендой украинско-российской войны. За первые 6 дней он сбил 20 самолетов врага...
Слава Україні!
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Российский рубль (₽)

0.3645

Евро (€)

33.17

Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять