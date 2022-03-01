Европарламент призвал ЕС предоставить Украине статус кандидата в Союз

Документ под названием "Российская агрессия против Украины" в рамках внеочередного заседания ЕП поддержали 637 евродепутатов

Европейский парламент почти единогласно проголосовал "за" / Фото: Коллаж: Сегодня

Европарламент поддержал предложение предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Заявку Украины Европарламент также принял сегодня, 1 марта, и сразу приступил к специальной процедуре вступления.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Документ под названием "Российская агрессия против Украины" в рамках внеочередного заседания ЕП поддержали 637 евродепутатов, против – 13, воздержалось – 26.

В резолюции Европарламент осудил незаконное вторжение России в Украину и потребовал, чтобы Кремль прекратил все военные действия в стране. Кроме этого, депутаты осудили роль Александра Лукашенко во вторжении.

Депутаты призывают ввести более жесткие санкции против России. В частности следует ограничить импорт важнейших товаров российского экспорта, таких как нефть и газ.

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Страны ЕС призывают более оперативно предоставлять Украине оборонное вооружение. Также в резолюции идет речь о помощи украинским беженцам.

Украина и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне вторжении России сообщил, что Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой о неотложном присоединении по специальной процедуре.

"Мы обращаемся к Евросоюзу о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре. Мы благодарны партнерам за то, что они рядом с нами, но наша мечта – быть вместе со всеми европейцами и, главное, быть на равных", – заявил он.

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Принятие Украины в Европейский Союз пока не стоит на повестке дня, хотя страна имеет европейскую перспективу, заявил 28 февраля вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель. Однако отметим, это он сказал до того, как Украина направила заявку на членство.