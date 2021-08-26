Европейский лоукостер Eurowings начнет летать в Украину

Eurowings является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group

Авиакомпания будет выполнять рейсы в Киев трижды в неделю. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 сентября 2021 года немецкий лоукостер Eurowings начнет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф – Киев. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь" в четверг, 26 августа.

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Отмечается, что авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф – Киев – Дюссельдорф трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319. Eurowings является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.