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Европейский лоукостер Eurowings начнет летать в Украину

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
26 августа, 10:45
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Eurowings является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group
Авиакомпания будет выполнять рейсы в Киев трижды в неделю. Фото: коллаж "Сегодня"
Авиакомпания будет выполнять рейсы в Киев трижды в неделю. Фото: коллаж "Сегодня"

С 1 сентября 2021 года немецкий лоукостер Eurowings начнет выполнять полеты по маршруту Дюссельдорф – Киев. Об этом сообщила пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь" в четверг, 26 августа.

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Отмечается, что авиакомпания будет выполнять рейсы по направлению Дюссельдорф – Киев – Дюссельдорф трижды в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.

Лоукостер осуществляет полеты на современных самолетах Airbus A319. Eurowings является одним из дочерних подразделений авиационного холдинга Lufthansa Group.

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