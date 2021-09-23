Евросоюз обновил список стран "зеленой" зоны: есть ли в нем Украина?

Европейский союз исключил из "зеленого" списка стран Молдову, Боснию и Герцеговину. Теперь туристам оттуда временно рекомендуется ограничить несущественные поездки в страны ЕС. Кроме того, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине, наша страна все еще остается в "зеленом" списке.
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду. На сегодня он выглядит следующим образом:
- Австралия
- Канада
- Чили
- Иордания
- Кувейт
- Новая Зеландия
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Южная Корея
- Украина
- Уругвай
- Китай, при условии подтверждения взаимности
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Ситуация в Украине
Все области Украины по состоянию на 22 сентября находились в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже во многих областях эпидемиологические показатели не в пределах нормы.
Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.
Ранее мы сообщали, что Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину.
Также напомним, в Украине стремительно растет смертность от COVID-19, а больницы заполнены.