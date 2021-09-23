Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Скандальный закон про олигархов ⚡ Покушение на Сергея Шефира 💪 Усик vs Джошуа: битва года ❌ Отставка Разумкова
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Евросоюз обновил список стран "зеленой" зоны: есть ли в нем Украина?

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
23 сентября, 19:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Очередной пересмотр "зеленого" списка будет через две недели
ЕС рекомендует закрыть въезд из двух стран. Фото: dsnews.ua
ЕС рекомендует закрыть въезд из двух стран. Фото: dsnews.ua

Европейский союз исключил из "зеленого" списка стран Молдову, Боснию и Герцеговину. Теперь туристам оттуда временно рекомендуется ограничить несущественные поездки в страны ЕС. Кроме того, несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине, наша страна все еще остается в "зеленом" списке.

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Реклама

В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду. На сегодня он выглядит следующим образом:

  • Австралия
  • Канада
  • Чили
  • Иордания
  • Кувейт
  • Новая Зеландия
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Украина
  • Уругвай
  • Китай, при условии подтверждения взаимности

Читайте также:

Украина может войти в первую пятерку "антилидеров" Европы по COVID-19

Ситуация в Украине

Реклама

Все области Украины по состоянию на 22 сентября находились в зеленой зоне адаптивного карантина. Однако уже во многих областях эпидемиологические показатели не в пределах нормы.

Кабмин 13 сентября принял изменения в постановление № 1236 с новыми карантинными правилами и вводом электронных COVID-сертификатов для привитых людей.

Ранее мы сообщали, что Кабмин изменил правила въезда иностранцев в Украину.

Реклама

Также напомним, в Украине стремительно растет смертность от COVID-19, а больницы заполнены.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.67

Евро (€)

31.29

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
7 866 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять