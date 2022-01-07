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Ездить стало опасно? УЗ приостановили лицензию на перевозку пассажиров

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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7 января, 15:57
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Комиссия нашла несколько нарушений, которые все еще не исправили за длительный период
"УЗ" в четкие сроки должна устранить ошибки / Коллаж "Сегодня"
"УЗ" в четкие сроки должна устранить ошибки / Коллаж "Сегодня"

"Укртрансбезопасность" приостановила действие лицензии "Укрзализници"на перевозку пассажиров и опасных грузов. С 11 января, если компания до этого времени не исправит накопившиеся нарушения, она должна прекратить железнодорожные перевозки.

Об этом заявила глава специальной Временной следственной комиссии Верховной Рады, созданной для проверки и оценки состояния "Укрзализныци", Юлия Гришина.

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Детали

"УЗ" не выполняет все необходимые требования и не может безопасно перевозить людей и опасные грузы.

"Возможно, будут искать какие-то выходы из этой ситуации, но факт является фактом. "УЗ" не соблюдает лицензионные условия, то есть не выполняет все необходимые требования контролирующего органа по организации перевозок пассажиров и опасных грузов", – утверждает Юлия Гришина.

Какие нашли нарушения:

  • назначение руководителями несоответствующих образованию и опыту людей (не железнодорожников);
  • отсутствие в должном объеме руководителей структурных подразделений, ответственных за лицензионную деятельность внутри филиалов;
  • отсутствие структуры координации и управления лицензионной деятельностью;
  • отсутствие сертификатов соответствия лицензируемым видам деятельности регламентам.

Нарушения можно решить?

Глава "Укртрансбезопасности" Евгений Зборовский не видит в приказе ничего особенного, и считает, что до 11 января "Укрзалізниця" справится с проблемами.

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"Приказ вступает в силу только в случае неисправления нарушений. Фактически, это предупреждение о возможной отмене лицензии, а не самой отмене", – отметил Евгений Зборовский.

"Укрзализныця" ввела плату за когда-то бесплатную услугу

"Укрзализныця" ввела плату за печать электронных билетов. Теперь эта услуга стоит 12 грн.

В "УЗ" подтвердили, что обменять электронный билет на бумажный можно в любой кассе на любом вокзале Украины, заплатив 12 грн.

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