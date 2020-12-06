"Ежедневно дарите свободную жизнь": как политики поздравили военных с Днем ВСУ

6 декабря в Украине отмечается День Вооруженных сил Украины. Традиционно, в этот праздник военных поздравляют и политики.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении отметил, что необходимо уделять больше внимания развитию Вооруженных сил:

"Столько наших защитников отдали свои жизни, чтобы Украина выстояла, что ни один из нас теперь не имеет права допускать халатности, как раньше. Когда руководители государства были сосредоточены на чем угодно, кроме Вооруженных сил. Поэтому спасибо за службу! И поздравляю всех с Днем Вооруженных сил Украины! С праздником тех, кто ежедневно дарит нам свободную жизнь".

По случаю праздника Зеленский принял участие в торжественных мероприятиях возле Мариинского дворца.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил военных за отвагу:

"Украинские военнослужащие – щит и гордость нашего государства. Честь и уважение всем воинам, стоящим на защите Украины и каждого из нас. Спасибо за мужество, силу и отвагу!"

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Министр обороны Андрей Таран отметил, что в 2014 году украинская армия стала гарантом государственной независимости и суверенитета:

"Подвиг наших героев, ратная служба военных и доблестный труд миллионов украинцев вселяют надежду на освобождение родной земли от российской оккупации. Спасибо всем, чья профессия с оружием в руках защищать мир, спокойствие, дома украинцев".

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявил, что День Вооруженных сил Украины за последние годы стал действительно национальным праздником:

"Мужественно защищая родную землю от российской агрессии, украинские воины получили всенародную любовь и благодарность, достойно продолжили борьбу предыдущих поколений и стали образцом для потомков".

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Сергей Корнийчук также поблагодарил и родственников военных:

"По случаю Дня Вооруженных Сил Украины выражаю особые слова благодарности семьям всех военнослужащих, которые поддерживают своих сыновей и дочерей, которые посвятили свою жизнь военной службе".

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в своем видеообращении поздравил военных:

"Вы – лучшие сыновья и дочери нашего государства. Вы защитили и защищаете ее от российской агрессии. Именно вы являетесь ключевым гарантом независимости страны и свободы каждого гражданина".

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Министр здравоохранения Максим Степанов написал в Facebook, что украинцы живут в свободной и демократической стране благодаря военным:

"Впереди – только победа, в этом я уверен! Спасибо каждому военному за профессионализм, веру и отвагу. Берегите себя и будьте здоровы! С праздником".

Экс-премьер-министр, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк отметил, что украинская армия защищает не только на передовой:

"Ни одна власть в стране, где патриотические Вооруженные силы имеют высокий авторитет, никогда не рискнет пойти на открытую измену, бросив вызов всему народу. И в этом смысле наша армия выполняет бесценную историческую государственно миссию".

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