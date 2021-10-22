Ежедневные "рекорды" и все больше красных зон: что происходит с COVID-19 в Украине

Рост заболеваемости коронавирусом стремительно увеличивается

В Украине ситуация с коронавирусом еще больше ухудшилась. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали 23 785 новых случаев коронавируса. Это на тысячу больше, чем сутками ранее. Таким образом ситуация с COVID-19 с каждым днем все больше ухудшается.

Подробнее о ситуации в Украине с коронавирусом – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 21 октября, зафиксировали 23 785 новых случаев коронавируса. Это на тысячу больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 725 385 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 614 жителей Украины (всего – 63 003). Вылечить удалось 2 361 365 инфицированных (8530 – за последние сутки).

Что происходит в больницах?

В инфекционной больнице Хмельницкого из 200 коек для пациентов с коронавирусом свободны только 3. На данный момент медучреждение прекратило принимать COVID-больных.

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Из-за напряженной ситуации с коронавирусом в Киеве выстроилась очередь из катафалков к крематорию. Все эти люди умерли от COVID-19.

Минздрав показал жуткие фото из COVID-отделений больниц и как вывозят тела умерших.

В больницах Харькова нет свободных мест для COVID-больных с высокопотоковым кислородом. Все 719 точек заняты.

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В Закарпатской области осложняется ситуация с коронавирусом. / Фото: Коллаж: Сегодня

Усиление карантина с 21 октября

В Украине начали действовать новые правила перевозок. Они коснулись железнодорожного, авиационного и автобусного транспорта между областями.

С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из таких документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами двудозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

Полиция проверяет транспорт в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Какие области на пороге красной зоны?

Черкасская область оказалась на пороге красной зоны карантина из-за коронавируса. COVID-ограничения там могут усилить уже с понедельника, 25 октября.

С 21 октября в Тернопольской области начали действовать новые карантинные правила. Теперь в заведения общественного питания и государственные учреждения можно будет зайти только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

С 23 октября Хмельницкая область усиливает карантинные ограничения. Это связано с резким ростом заболеваемости COVID-19.

Киев на грани красной зоны карантина

Киев до конца недели перейдет в красную зону карантина, об этом в четверг заявил мэр Киева Виталий Кличко. Увы, ситуация в столице ухудшается с каждым днем – больницы заполнены пациентами, растет количество новых инфицированных.

По словам Николая Поворозника, первого замглавы КГГА, в ближайшие два дня в Киеве ничего существенно не поменяется. Решение о переходе столицы в красную зону будет приниматься сегодня на заседании городского штаба. А также станет известно по каким нормам и правилам город будет жить в красной зоне.

Статистика летальных случаев от коронавируса

Виктор Ляшко рассказал, что без существующих темпов вакцинации за вчера, 21 октября, Украина бы имела 795 умерших, но вакцинация спасла 181 жизнь.

"За позавчера без вакцинации мы бы имели 707 умерших, таким образом спасена 161 жизнь. Двое суток назад умерло 495 украинцев, без вакцинации имели бы 638 умерших, то есть спасли 143 жизни. За последние четыре месяца в Украине вакцинация спасла 2,5 тысячи жизней", – подытожил министр.

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