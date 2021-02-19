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Ежегодно будет исчезать: Чернобыльская зона отчуждения получила уникальный логотип

19 февраля, 21:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

За основу была взята форма поверхности реактора

19 февраля на презентации представили официальный логотип и бренд-бук Чернобыльской зоны.

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Об этом рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдан Боруховский.

Фото: banda.agency

Фото: banda.agency

"Работа над ним велась креативным агентством Banda Agency около года, на самом деле даже немножко больше. И это, по нашему мнению, абсолютно глубокая системная работа по изучению Чернобыля", – рассказал он.

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По его словам, за основу была взята форма поверхности реактора, из которого все началось.

Уникальность логотипа заключается в том, что ежегодно он будет меняться и постепенно исчезать. Так в 2064 году он и исчезнет, когда Чернобыльская электростанция ​​будет полностью выведена из эксплуатации.

Недавно украинский графический художник и блогер Андрей Гупса в своем проекте восстановил заброшенную зону отчуждения. Парень показал, как бы выглядела Припять, если бы не было Чернобыльской катастрофы.

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логотип Чернобыльская АЭС
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