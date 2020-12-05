Под Киевом делали елочные игрушки с логотипом армии РФ: на фабрике извинились (видео)

Фабрика не скрывает, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация

В Киевской области Клавдиевская фабрика запустила в производство елочные украшения с логотипом армии РФ.

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Об этом сообщил пользователь Facebook Сергей Савченко.

Зайдя во время экскурсии завода в цех, на запрете входа в который настаивал сам экскурсовод, посетители увидели целые коробки бело-красных украшений. На новогодних шариках отчетливо проступала советская звезда и надпись: "Армия РФ".

Когда разложенный товар начали снимать, съемку, по словам Савченко, силой пытались завершить.

По словам Савченко, завод под Киевом является филиалом "старейшей мастерской", размещенной в Москве. На сайте фабрики указано, что в ассортименте предприятия более "50 артикулов", куда постоянно добавляют "модные и актуальные тренды". Сайт украинского филиала идентичен российскому.

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В то же время администрация фабрики заявила, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация.

"В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка. Часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков", – говорится в сообщении временно исполняющего главы правления фабрики Павла Гукасова.

Как он сообщил, тираж уже ликвидировали, и в будущем все заказы будут проходить этический контроль.

Напомним, в Украине появится российский битум и смазочные масла. Ранее они были включены в перечень товаров, вывоз которых из России в Украину разрешается на основании разрешений от Минэкономразвития РФ.

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