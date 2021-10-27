Фальшивая "Дія" и жуткое ДТП в Харькове — главные новости за ночь

В Украине создали фальшивое приложение "Дія", а в Харькове 16-летний подросток спровоцировал серьезное ДТП

Фальшивая "Дія" может "вычислить" данные о финансах пользователей, а в Харькове в результате жуткого ДТП погиб человек/Коллаж: Сегодня

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Во Львовской области могут отключить отопление школам, больницам и детским домам

Во Львовской области коммунальные учреждения, которые находятся в подчинении областного совета, могут остаться без отопления. По словам заместителя председателя Львовской ОГА Андрея Годика, депутаты Львовского областного совета проигнорировали сессионное заседание, а руководитель Львовского областного совета отменила его. Вследствие этого коммунальные учреждения могут остаться без отопления.

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Первый заместитель председателя Львовской ОГА Андрей Годик назвал заведения, где могут не включить отопление/Коллаж: Сегодня

В Минцифры предупредили – фальшивая "Дія" ворует в украинцев

В Украине разработали фальшивое приложение, которое имитирует "Дію". С его помощью злоумышленники могут добраться до данных о финансах пользователей на телефонах и "обчистить" их.

Украинцам нужно быть осторожными с приложением. Коллаж "Сегодня"

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Пробное ВНО-2022: как будет проходить экзамен в условиях карантина

Пробное ВНО в 2022 году будет проходить с соблюдением противоэпидемических мер. Желающие пройти пробный экзамен должны взять с собой маску и дезинфектор.

Тестирование будет проходить с учетом правил карантина/Коллаж: Сегодня

Новая Зайцева? В Харькове мажор поехал на красный и устроил смертельное ДТП

В Харькове произошло ужасное ДТП. Предварительно известно, что в результате аварии погиб один человек. ДТП спровоцировал 16-летний подросток, который гнался на подаренном родителями автомобиле.

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