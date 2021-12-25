Фальшивые магазины и предоплаты. Как не стать жертвой мошенников накануне Нового года – советы

Перед праздниками появилось множество сайтов с огромными скидками, которые на первый взгляд не вызывают подозрений

Чем ближе к Новому году, тем активнее мошенники. Особенно внимательным нужно быть с покупкой подарков онлайн. Мошенники специально на эти пару недель создают фальшивые сайты интернет-магазинов. Они – похожи один в один. И отличить от оригинальных их часто невозможно. На что нужно обращать внимание, чтобы не потерять свои кровные, выяснял корреспондент "Сегодня" Владислав Паливода.

История обмана

Житель Харькова Максим Бобырев хотел подарить своей девушке на Новый год беспроводные наушники. Нашел сайт с огромными скидками, не вызывавший у него никаких подозрений.

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"В первую очередь я обратил внимание на большое количество подписчиков, на большое количество положительных отзывов, что вселяло доверие", – рассказывает Максим.

В переписке с менеджером его заверили, что товар оригинальный и исправный. А такая скидка – специальное предложение к новогодним праздникам. В переписке указывали, что никогда не занимались подделками и третьесортной продукцией. А продают, мол, 100% оригинальный товар.

Товар оказался подделкой

По словам менеджеров, магазин расположен в другом городе, поэтому товар отправили по почте. Там Максим уже заплатил за наушники, но сразу не проверил. А когда посмотрел их дома, оказалось – они неисправны.

"Наушники это подделка, один из наушников не работал вовсе, и я решил обратиться в данный магазин с просьбой о возврате товара и средств, мне не отвечали пару дней, после просто заблокировали, деньги так никто и не вернул", – рассказал потерпевший.

И таких сайтов в Сети множество и не только с техникой.

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Такие мошенники – не редкость

Жительница Киева Светлана Мельниченко выбирала через интернет елку. Ее заверили, что количество ограничено и нужно забронировать новогоднюю красавицу. А чтобы это сделать – следует прислать предоплату.

"Я как бы совершенно без задней мысли сделала предоплату. На сайте обещали, что елку пришлют буквально там в течение нескольких дней. Прошло 5 дней – все телефоны были аннулированы", – рассказала жертва мошенников.

Мошенники активизировались

Предпраздничные дни,- период активности мошенников, говорит эксперт по безопасности Руслан Болгов. Слишком большие скидки и предоплата должны смутить покупателей.

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"Первое – вам ничего не пришлют, так как вы прислали 100 процентную предоплату, во-вторых, вам могут прислать подделку, то есть реплику, вам могут прислать некачественный товар, вам могут прислать совсем другую вещь, не ту, которую вы выбирали", – говорит эксперт.

Как обнаружить мошенников

Выявить мошенников действительно сложно, говорят эксперты, но вполне возможно. Прежде чем купить товар через интернет – внимательно изучите сайт.

"Если сайт, который вы видите, выглядит вполне серьезно, прилично, это вовсе не означает, что это не копия какого-то другого сайта, которого уже не существует, название может быть похожим, при этом и доменное имя может быть не просроченным", – рассказывает эксперт по психологической и кибербезопасности Наталья Бугаева.

Пользователям советуют обязательно проверять отзывы, но делать это не на том сайте, где продают товар, потому что там отзывы могут быть подделаны, а в общем поиске.

Ни в коем случае не отправляйте предоплату и обязательно осмотрите полученное на почте, прежде чем оплатить его.

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