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Фанат-хакер сорвал несколько концертов известной украинской певицы

22 сентября, 03:40

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Сумма ущерба составляет более полумиллиона гривен

Киберполиция Украины разоблачила харьковчанина, фаната украинской певицы, который путем вмешательства в электронную систему покупки билетов сорвал два ее концерта, еще три прошли в практически пустых залах. Об этом сообщила пресс-служба Департамента киберполиции.

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"С помощью бот-сети блокировал бронирования билетов на онлайн-сервисах. Таким образом два концерта были отменены, еще три – состоялись в присутствии только трети зрителей", – говорится в сообщении.

По информации СМИ, пострадавшая певица – Христина Соловий.

Киберполиции установила, что 24-летний хакер, имея определенные навыки в компьютерной инженерии, неоднократно блокировал бронирование билетов на концерты любимой певицы, осуществляя DDoS-атаки на сайты и настроив бот-сеть, которая препятствовала другим пользователям покупать билеты.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет более полумиллиона гривен, мужчине грозит до шести лет за решеткой.

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В ходе обыска по месту жительства фаната полиция изъяла компьютерную технику и мобильные телефоны, направив их на экспертизу. Открыто уголовное производство.

Ранее мы сообщали, что украинский певец перед концертом во Львове вытащил из воды утопающего.

Напомним, в конце лета для сдерживания распространения коронавирусной инфекции в Украине правительство ввело дополнительные ограничения, полностью запретив работу клубов и дискотек.

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