Федоров объяснил, почему данные из Дії оказываются в открытом доступе

Часть данных, которые вносятся в приложение Дія, есть в открытом доступе.
Об этом в эфире Свободы Слова Савика Шустера заявил вице-премьер-министр Украины – министры цифровой трансформации Михаил Федоров.
"Часть данных есть в открытом реестре. Есть возможность увидеть, кто собственник компании, есть ли такой зарегистрированный ФОП, поэтому вообще направление открытых данных нужно направлять активнее. Например, мы сейчас запустили кабинет застройщика, и когда вводится какой-то объект в эксплуатацию без чиновника, вы просто подаете заявку", – сказал Федоров.
Он отметил, что государство разрешает настроить декларатив автоматически.
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