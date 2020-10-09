Українська
$ 28,28
33,28
  1. Последние новости Украины

Федоров объяснил, почему данные из Дії оказываются в открытом доступе

9 октября, 21:57

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В приложении есть возможность увидеть, кто собственник компании

Часть данных, которые вносятся в приложение Дія, есть в открытом доступе.

Реклама

Об этом в эфире Свободы Слова Савика Шустера заявил вице-премьер-министр Украины – министры цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Часть данных есть в открытом реестре. Есть возможность увидеть, кто собственник компании, есть ли такой зарегистрированный ФОП, поэтому вообще направление открытых данных нужно направлять активнее. Например, мы сейчас запустили кабинет застройщика, и когда вводится какой-то объект в эксплуатацию без чиновника, вы просто подаете заявку", – сказал Федоров.

В тренде
"Выходные будут теплыми": синоптик рассказала о погоде в ближайшие дни

Он отметил, что государство разрешает настроить декларатив автоматически.

Новость дополняется...

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

государство кабинет Михаил Федоров Дія
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в Украине
Ляшко назвал главное условие для введения жесткого карантина в УкраинеУкраина
Эксперт: Бомбардировщики США
Эксперт: Бомбардировщики США "закрыли" небо над Украиной для авиации РФУкраина
В Украине могут ввести
В Украине могут ввести "карантин выходного дня": что это значитУкраина
Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕС
Раньше такого не было: Кравчук указал на важный момент саммита Украина-ЕСПолитика
В ВОЗ рассказали, где риск заразиться COVID-19 выше всего
В ВОЗ рассказали, где риск заразиться COVID-19 выше всегоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять