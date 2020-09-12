Фейки распространяются по Сети в шесть раз быстрее правды: как не стать жертвой дезинформации

По данным исследований, 10 часов достаточно для того, чтобы полторы тысячи человек прочитали фейковую новость, а вот правдивую увидят в течение 60 часов. Для распространения фальшивой информации в интернете даже создают целые ботофермы. И накануне местных выборов в Украине они активизировались. Как не стать заложником ложных сообщений, узнавали журналисты "Сегодня".

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"На Тернопольщине массово забирают первоклассников из школ из-за COVID-19"; "В аппарате СБУ новая руководительница, которая искала работу менеджера по работе с клиентами"; "Тесты на COVID-19 могут повредить здоровью" – все эти новости являются фейками. И их успели прочитать сотни людей. Почему в эту ложь так легко поверить, рассказывает соучредитель проекта StopFake.

"Они эмоциональны, там могут быть какие-то фотографии, которые абсолютно не имеют отношения к той или иной ситуации. То есть люди склонны (думать), а вдруг там что-то, какая-то правда?" – объясняет Руслан Дейниченко.

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Распространяются фейковые новости через интернет-СМИ и соцсети, в том числе и через телеграм-каналы, потому что их легко создать, но трудно цензурировать, поскольку почти невозможно отыскать автора. А для того, чтобы в новость поверили как можно больше людей, привлекают целые ботофермы.

"Эти боты могут быть автоматическими написанными программами, которые по какому-то алгоритму ставят лайки, различные реакции, пишут комментарии. Есть целые созданные организации, где живые люди и операторы работают, и у них план – написать 150 комментариев на какую тематику под разными постами", – объясняет эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев.

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В частности, Служба безопасности Украины за последнее полугодие разоблачила ботофермы на десять тысяч аккаунтов. Действовали они из Российской Федерации. И семьдесят процентов сфабрикованных новостей распространяются через российские СМИ и соцсети, отчитываются в СБУ. Следовательно, блокирование ВКонтакте, Одноклассников и других ресурсов – дало положительный эффект. Ведь количество их пользователей, которые были потенциальными потребителями фейков, уменьшилось втрое. Борьбу продолжают и с интернет-агитаторами. Разоблачили 385 человек, которые писали различные фейки об эпидемии COVID-19. А в ближайшее время в СБУ готовятся и к местным выборам.

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"Мы уже фиксируем повышенную активность тролеферм, ботов и блоггеров аффилированных с Россией", – говорит эксперт по информбезопасности СБУ Игорь Гальченко.

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В период выборов эксперты советуют больше проверять информацию и критически относиться к ней.

"В период выборов – местных или парламентских, или президентских – мы наблюдаем значительное увеличение потока дезинформации и в соцсетях, и в каналах. Поэтому в это время нужно быть особенно осторожным, потребляя политическую информацию. В пропаганду и дезинформацию вкладываются огромные деньги", – предупреждают специалисты.

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