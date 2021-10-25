Фейковая "Дія" для подростков: киберполиция начала расследование

Фейковое приложение было создано для работы на операционной системе Android

Мошенники разработали фейковое приложение "Дія" / Фото: Коллаж: Сегодня

Киберполиция Украины начала расследование по факту появления поддельнного приложения, которое визуально похоже на "Дію" и дает подросткам возможность без ограничений покупать алкоголь и сигареты.

Об этом рассказали "Сегодня" в МВД.

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"Есть поддельное приложение, которое дублирует "Дію". Киберполиция сейчас ведет расследование", – говорится в сообщении.

Как нам стало известно, Минцифры накануне обратилось к силовикам с информацией о том, что создан интернет-инструмент, который помогает подросткам купить поддельную "Дію". Впрочем, власти пока не готовы сообщить, сколько человек успели им воспользоваться.

"Министерство постоянно отслеживает в информпространстве и интернете все упоминания о "Дие" и других проектах, поэтому сразу отреагировали на созданный фейковый ресурс", – сообщили нам в министерстве цифровой трансформации Украины.

Мошенники разработали "Дію" для подростков

В Сети появилось объявление о продаже доступа к фейковому приложению "Дія". Сервис позволяет продемонстрировать липовый COVID-сертификат и помогает подросткам сделать поддельный паспорт, чтоб купить спиртные напитки и сигареты.

В программе предлагаются шаблоны нескольких документов:

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студенческого билета;

паспорта;

карточки налогоплательщика;

водительского удостоверения.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале подтвердил, что такие "документы" не валидируются через QR. И предупредил, что те, кто покупает подобные сервисы, могут попасть под статью "Подделка документов".

"Поставил задачу команде разработать новый электронный документ "паспорт заключенного", организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками", – добавил Федоров.

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