Фейковые COVID-документы: за неделю полиция изъяла почти 200 подделок

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За неделю полиция изъяла почти 200 фейковых COVID-сертификатов / Фото: Коллаж: Сегодня

На прошлой неделе полиция изъяла почти 200 поддельных COVID-документов.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает пресс-служба полиции.

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"В частности, только на прошлой неделе мы провели 35 обысков. Задокументирована незаконная деятельность трех врачей в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве. Кроме того, изъято более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов, а также заблокированы два телеграмм-каналы, через которые осуществляли заказ", – рассказал Игорь Клименко.

Начато почти 90 уголовных производств по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов вакцинации от COVID-19. Из них более 70 фактов обнаружили при пересечении государственной границы.

Сколько производств открыто с начала года

С начала года открыто более 730 производств по аналогичным фактам. Больше всего – на Волыни (207), в Киеве (98), Ровенской и Львовской (по 75) областях.

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"В целом у 50% начатых уголовных производствах человека получили сообщение о подозрении. Всего с начала года в суд направлено 77 обвинительных актов о совершении почти 300 уголовных правонарушений. И сегодня судами первой инстанции в течение последнего месяца принято более 10 обвинительных приговоров по фактам приобретения и использования поддельных COVID – сертификатов, в том числе при пересечении государственной границы. Виновным лицам назначено наказание в виде штрафов", – сказал глава Нацполиции.

Он заявил, что ответственность будут нести и те, кто подделывает документы, и те, кто их использует.

Что должно быть в сертификате о вакцинации

В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты – информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

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"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", – рассказал Алексей Билошицкий.

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