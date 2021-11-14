Фейковые "копы" с наркотиками в карманах ограбили АЗС в Закарпатской области (фото)

Мужчины угрожали работникам заправки и отобрали у них все деньги, которые были в кассе

В Закарпатской области задержали двух мужчин, которые ограбили АЗС, представившись полицейскими. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Закарпатской области двое мужчин с удостоверениями сотрудников правоохранительных органов ограбили АЗС. У документов были "возможные признаки подделки".

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Подробности

Мужчины приехали на АЗС в Берегово и начали угрожать сотрудникам заправки. В результате отобрали телефон и деньги (31 500 гривен и 9600 долларов).

После ухода злоумышленников работники АЗС вызвали полицию. Мужчин задержали через пару часов в соседнем Мукачеве. Там они прятались на одном из частных предприятий.

Кем были грабители

Это 39- и 40-летний жители Киева и Киевской области. При себе во время задержания у них были деньги, пистолет и вещество, "похожее" на психотроп – метамфетамин.

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Кроме того, полицейские обнаружили у злоумышленников пару удостоверений сотрудников правоохранительных органов с возможными признаками подделки.

Все вещдоки будут исследовать эксперты.

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Мужчины, ограбившие АЗС. Фото: Нацполиция

Каким будет наказание

Оперативники задержали подозреваемых и открыли уголовное производство. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

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