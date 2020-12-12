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За фиктивные справки о тестировании на COVID-19 будут наказывать – Степанов

12 декабря, 13:57

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Лаборатории могут лишать лицензии за такие подделки

Те лаборатории, которые выдают украинцам фиктивные справки о прохождении теста на коронавирус, совершают криминальное преступление.

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Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"Фиктивные справки о ПЦР-тесты — это уголовное преступление. Если мы узнаем, что какая-то лаборатория выдает такие справки, то сразу будем обращаться в правоохранительные органы и проверять лицензионность работы этого учреждения, – заявил Степанов.

По словам министра, граждане, которые воспользовались такими услугами, чтобы поехать в путешествие за границу, могут попасть в беду.

"Если вы возьмете такую ​​справку, поедете за границу, и окажется, что она фиктивная, это может закончиться проблемами. Они достаточно строго относятся к таким нарушениям", – подчеркнул министр.

Максим Степанов также заявил, что отныне в Украине ПЦР-тестирование будут проводить всем гражданам с признаками респираторных заболеваний, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни.

Напомним, в Киеве за сутки выявлено 1 696 новых больных COVID-19, умерли 23 человека.

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коронавирус Максим Степанов ПЦР-тесты
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