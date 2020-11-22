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Филатов выиграл у Краснова выборы в Днепре – результат экзитпола

22 ноября, 20:11

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Филатов набирает 78,5% голосов избирателей

Появились первые результаты второго тура местных выборов в Днепре – по данным опроса, побеждает действующий мэр Борис Филатов.

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Об этом свидетельствуют данные экзитпола от группы Socis, обнародованные в эфире "Україна обирає".

Филатов набирает 78,75% голосов избирателей, а его оппонент Загид Краснов – 18,25%.

Напомним, ЦИК уже назвала всех победителей на выборах мэров 15 ноября.

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В прошлое воскресенье мэра выбирали в Луцке, Краматорске, Украинке, Одессе, Сумах, Херсоне, Каменец-Подольском – результаты выборов не принесли неожиданностей.

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Также мы писали о том, что в ЦИК назвали ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на местных выборах. Так, 33 029 избранных депутатов выдвигались местными организациями партий.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Днепр Краснов филатов местные выборы
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