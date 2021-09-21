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Флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны – он уже готов (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
21 сентября, 15:55
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Государственный символ напечатали на 3D-принтере с добавлением титана
Тот самый титановый флаг Украины, который отправят на Луну. На фото: основатель британского стартапа Spacebit Павел Танасюк и украинский бизнесмен Юрий Сорочинский
Тот самый титановый флаг Украины, который отправят на Луну. На фото: основатель британского стартапа Spacebit Павел Танасюк и украинский бизнесмен Юрий Сорочинский / Фото: Сегодня

Украина в 2022 году доставит на Луну государственный флаг Украины. Как оказалось, он уже готов и читатели "Сегодня" могут посмотреть, как он выглядит.

На фото тот самый флаг, который отправят на Луну.

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В 2022 году этот флаг отправится на Луну
В 2022 году этот флаг отправится на Луну / Фото: Сегодня

Он изготовлен из титана и произведен в Украине. Его напечатали на 3D-принтере.

При его изготовлении была использована специальная технология "зеленого" (или безотходного) производства, что в очередной раз доказывает прогрессивность нашей страны.

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"Мы, украинцы, всегда отличались единством как нация. Поэтому мы гордимся, что можем доставить украинский флаг на Луну и продемонстрировать этот исторический момент всему миру благодаря специальной камере", – поделился генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский.

О чем речь

ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, которое входит в состав "Укроборонпрома", присоединилось к отечественной части космической миссии на Луну, которую реализует британская компания Spacebit в партнерстве с предприятиями из разных стран мира.

Старт запланирован на весну 2022 года. Этот полет является первой миссией на спутник Земли с участием Украины.

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На Луну, помимо оборудования для изучения почвы, сбора данных о тепловых и магнитных свойствах спутника Земли, отправят флаг Украины.

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