"Флот России поставят на место": эксперт рассказал о британских кораблях для Украины

Украина в рамках миллиардного соглашения в Великобританией получит восемь военных кораблей с ракетным вооружением, что позволит существенно изменить баланс сил в Черном море, где господствует Россия. Об этом рассказал в комментарии сайту "Сегодня" заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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Украинская сторона не раскрывала деталей соглашения на 1,6 млрд долл., которое направлено на развитие украинского флота. Однако британское издание The Telegraph сообщает, что речь идет о покупке Украиной восьми кораблей класса Barzan – это быстроходные ракетные катера (корветы), которые были разработаны в Британии в 1990-х годах. Отмечается, что первые из них будут построены в Британии, а затем их производство планируется перенести в Украину.

Военный эксперт напомнил, что в Черноморском флоте России сейчас 200 ракет в одном залпе, у Украины – 0. Но в будущем Украина получит эти британские корабли уже с ракетным вооружением и ситуация резко изменится.

"У нас будет 64 ракеты в одном залпе. Это просто поменяет план Черного моря. Флот Российской Федерации уже не будет вольготно себя чувствовать и блокировать нам Керченский пролив или пытаться создавать блокаду Одессы и других портов. ЧФ РФ будет поставлен на место после того, как у нас появятся эти катера, плюс украинские ракеты "Нептун" на берегу, а в перспективе – на тех же катерах. Так что этот договор можно назвать прорывным и историческим. Возможно, этот договор станет основой для строительства новых Военно-морских сил Украины", – говорит Михаил Самусь.

Читайте подробней в нашей статье о военном договоре между Украиной и Великобританией.

Отметим, что еще пару лет назад в Украине начали разрабатывать стратегию развития ВМС до 2035 года. Одно из направлений – концепция так называемого "москитного флота", состоящего из большого количества маленьких, но хорошо вооруженных катеров, поскольку Украина не может себе позволить большие и мощные корабли и из-за стоимости, и из-за невозможности их применения, например, в мелком Азовском море. Бывший командующий ВМС Игорь Воронченко рассказывал о тактике "москитного флота" Украины.

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Смотрите видео, как на днях в порт Одессы заходил британский эсминец:

Видео: facebook.com/GeneralStaff.ua

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