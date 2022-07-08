Фонд Бориса Колесникова передал очередной автомобиль скорой помощи для нужд ВСУ

Частные гуманитарные инициативы помогают спасать жизни в Украине

Фонд Бориса Колесникова передал военным автомобиль скорой помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Путь к победе нелегок и тернист, но все мы своим единством, стойкостью духа, взаимоподдержкой и плодотворным трудом неустанно ее приближаем. Фонд Бориса Колесникова прилагает к этому максимум усилий. Так, в частности, в период с 21 июня по 8 июля благотворители смогли:

Купить автомобиль скорой помощи для нужд воинской части А4028. Транспортное средство помогает спасать жизни наших защитников и защитниц на передовой.

По просьбе воинской части А7223 закупить генератор и передать его бойцам.

Передать около 4 500 наборов мясо-колбасной продукции "АПК-ИНВЕСТ" и 3 500 сладких наборов ТМ "Конти" отдельным территориальным громадам и батальонам Сил ТрО.

Завезти из-за границы в Донецкую область около 60 000 килограммов гуманитарного груза (одежда, лекарственные средства, предметы гигиены и продукты питания) и раздать их наиболее уязвимым слоям населения.

Обеспечить медицинские учреждения Дружковки и Константиновки медицинскими средствами первой необходимости.

Раздать около 3 000 продуктовых наборов коммунальщикам Константиновки, работникам Департамента соцзащиты населения Дружковки, а также спасателям ГСЧС Константиновки и Дружковки.

Напомним, в апреле Фонд Бориса Колесникова эвакуировал с Донбасса 3 000 человек в более безопасные области на западе страны. Для оставшегося в области населения было завезено около 500 000 килограммов гуманитарной помощи. Кроме того, волонтеры Фонда передали 107 000 наборов мясо-колбасной продукции ТМ "Конти" и 53 000 сладких наборов ТМ "Конти" территориальным громадам, наиболее пострадавшим от военных действий.

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Какую еще помощь оказывает украинский бизнес во время войны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину более 3 млн человек получили помощь благодаря самой масштабной частной гуманитарной инициативе, объединяющей усилия Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер". Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Гуманитарная помощь предоставляется по многим направлениям, в частности по следующим:

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Здоровье, эвакуация и другая гуманитарная помощь, включая медикаменты, медоборудование, психологическую помощь, логистику, консультации и другие. Этой помощью охвачено 1,6 млн человек . В целом, с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 644 тысячи единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.

. В целом, с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более единиц самых необходимых медикаментов и более гемоконтейнеров для доноров крови. Продовольственная безопасность, включая продукты и продуктовые наборы. Этой гуманитарной помощью охвачени 1,4 млн человек.

В целом, для жителей Украины будет передано Фондом Рината Ахметова 400 тысяч наборов с необходимыми продуктами питания длительного хранения.

Важной частью работы Фонда является психологическая поддержка вынужденных переселенцев из регионов боевых действий. Работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи, а также точки во Львове и Ужгороде. В Запорожской и Днепропетровской областях мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова проводят бесплатные групповые консультации, ориентированные на переселенцев из горячих точек страны.

Психологическую помощь жителям Украины, пострадавшим от войны, Фонд оказывает с 2014 года. Недавно внедрено новое направление предоставления такой поддержки – онлайн-группы с участием профессионального психолога. Проект реализуется в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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С начала войны психологическую помощь от Фонда получили более 86 000 жителей страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда по курсу "Травма войны".