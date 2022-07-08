Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Фонд Бориса Колесникова передал очередной автомобиль скорой помощи для нужд ВСУ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июля, 17:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Частные гуманитарные инициативы помогают спасать жизни в Украине
Фонд Бориса Колесникова передал военным автомобиль скорой помощи
Фонд Бориса Колесникова передал военным автомобиль скорой помощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Путь к победе нелегок и тернист, но все мы своим единством, стойкостью духа, взаимоподдержкой и плодотворным трудом неустанно ее приближаем. Фонд Бориса Колесникова прилагает к этому максимум усилий. Так, в частности, в период с 21 июня по 8 июля благотворители смогли:

  • Купить автомобиль скорой помощи для нужд воинской части А4028. Транспортное средство помогает спасать жизни наших защитников и защитниц на передовой.
  • По просьбе воинской части А7223 закупить генератор и передать его бойцам.
  • Передать около 4 500 наборов мясо-колбасной продукции "АПК-ИНВЕСТ" и 3 500 сладких наборов ТМ "Конти" отдельным территориальным громадам и батальонам Сил ТрО.
  • Завезти из-за границы в Донецкую область около 60 000 килограммов гуманитарного груза (одежда, лекарственные средства, предметы гигиены и продукты питания) и раздать их наиболее уязвимым слоям населения.
  • Обеспечить медицинские учреждения Дружковки и Константиновки медицинскими средствами первой необходимости.
  • Раздать около 3 000 продуктовых наборов коммунальщикам Константиновки, работникам Департамента соцзащиты населения Дружковки, а также спасателям ГСЧС Константиновки и Дружковки.

Напомним, в апреле Фонд Бориса Колесникова эвакуировал с Донбасса 3 000 человек в более безопасные области на западе страны. Для оставшегося в области населения было завезено около 500 000 килограммов гуманитарной помощи. Кроме того, волонтеры Фонда передали 107 000 наборов мясо-колбасной продукции ТМ "Конти" и 53 000 сладких наборов ТМ "Конти" территориальным громадам, наиболее пострадавшим от военных действий.

Реклама

1/7

Какую еще помощь оказывает украинский бизнес во время войны

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину более 3 млн человек получили помощь благодаря самой масштабной частной гуманитарной инициативе, объединяющей усилия Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер". Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Гуманитарная помощь предоставляется по многим направлениям, в частности по следующим:

Реклама
  • Здоровье, эвакуация и другая гуманитарная помощь, включая медикаменты, медоборудование, психологическую помощь, логистику, консультации и другие. Этой помощью охвачено 1,6 млн человек. В целом, с начала полномасштабной войны государственные больницы областей Украины получили от Фонда Рината Ахметова более 644 тысячи единиц самых необходимых медикаментов и более 60 тысяч гемоконтейнеров для доноров крови.
  • Продовольственная безопасность, включая продукты и продуктовые наборы. Этой гуманитарной помощью охвачени 1,4 млн человек.

В целом, для жителей Украины будет передано Фондом Рината Ахметова 400 тысяч наборов с необходимыми продуктами питания длительного хранения.

Важной частью работы Фонда является психологическая поддержка вынужденных переселенцев из регионов боевых действий. Работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для эвакуированных из Мариуполя и Волновахи, а также точки во Львове и Ужгороде. В Запорожской и Днепропетровской областях мобильные бригады психологов Фонда Рината Ахметова проводят бесплатные групповые консультации, ориентированные на переселенцев из горячих точек страны.

Психологическую помощь жителям Украины, пострадавшим от войны, Фонд оказывает с 2014 года. Недавно внедрено новое направление предоставления такой поддержки – онлайн-группы с участием профессионального психолога. Проект реализуется в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Реклама

С начала войны психологическую помощь от Фонда получили более 86 000 жителей страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда по курсу "Травма войны".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорит президент Украины
Больше заявлений Зеленского
ВСУ: главное
Подробнее
Война в Украине из космоса
Больше новостей
🙏 Keep Calm
Помощь во время войны
Больше новостей
Хроника обстрелов
Больше об этом
В поиске трудоустройства
Найти работу!
🏠 Квартирный вопрос
Новости недвижимости
🚘 Актуалка для владельцев авто
Что еще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
⚽ Фан-сектор
Болей за футбол!
Be in Techno Trends
Следить за новостями
⭐ Срачи прилетели
Больше скандалов
🔮 Предсказания & Гороскопы
Что еще говорят звезды?
МЕД-ФРОНТ
Война с редкими болезнями
Истории пациентов
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 8 июля
1
Личный состав 36900
Личный состав
2
Танки 1637
Танки
3
ББМ 3811
ББМ
4
Артиллерия 828
Артиллерия
5
Средства ПВО 107
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 669
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2685
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
Непокоренные
Александр Кукурба – майор, военный летчик, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации ВСУ. С начала вторжения российских оккупантов в Украину выполнил около 20 боевых вылетов, уничтожил 15 танков, свыше 50 боевых единиц техники и более 300 человек живой силы противника. Герой Украины.
История героя
Герої не вмирають!

Поймал гранату - и вернул врагам… Юлиан Ступак – лейтенант, командир взвода 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр». Во время одной из атак россиян поймал брошенную в его окоп гранату и с ее помощью уничтожил врагов… Погиб в Харьковской области, прикрывая побратимов. Ему был всего 21 год. Герой Украины. Посмертно.

История героя
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21757.73

Bitcoin Cash (BCH)

108.78

Binance Coin (BNB)

241.76

Ethereum (ETH)

1224.67

Litecoin (LTC)

51.95

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
36,99
-
50,00
55,00
37,93
-
49,00
56,00
36,50
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,99
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

29.81

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять