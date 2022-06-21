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Фонд Бориса Колесникова продолжает оказывать поддержку территориальным громадам и ВСУ

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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21 июня, 14:52
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Украинские благотворители помогают военным частям и мирным жителям
Гуманитарная помощь от Фонда Бориса Колесникова
Гуманитарная помощь от Фонда Бориса Колесникова / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас каждый украинец работает каждый на своем фронте и делает все возможное для приближения такого желанного и долгожданного "Мы победили"! В частности, Фонду Бориса Колесникова в период с 6 по 20 июня удалось:

  • Купить автомобиль Ford Tranzit в связи с потребностью воинской части А7223 в медицинском транспорте. Авто уже передано защитникам и защитницам, сражающимся за Украину. В настоящее время Фонд занимается покупкой еще одного автомобиля скорой помощи, и он тоже совсем скоро будет отправлен в одну из воинских частей.
  • Завезти в Донецкую область около 60 000 килограммов гуманитарной помощи. Предметы гигиены, продукты питания для малышей и взрослых получили мамы с детьми, люди с инвалидностью, малоимущие семьи, а также многодетные семьи.
  • Оказать первую помощь жителям города Дружковка, потерявшим свои дома из-за прилетов российских снарядов.
  • Обеспечить медицинские учреждения города Константиновка медицинскими изделиями первой необходимости.
  • Раздать около 2500 продуктовых наборов педагогам Константиновской общины.
  • Передать коммунальщикам Константиновки, обеспечивающим жизнедеятельность города, 1300 продуктовых наборов.
  • Отправить около 5 000 наборов мясо-колбасной продукции "АПК-ИНВЕСТ" и 3 000 сладких наборов ТМ "Конти" территориальным общинам и отдельным батальонам Сил ТрО.

Напомним, Фонд Бориса Колесникова помог эвакуироваться с Донетчины 3 000 человек, а для оставшихся в регионе благотворители завезли 430 000 килограммов гуманитарной помощи. Кроме того, Фонд приобрел строительные материалы стоимостью 500 000 гривен для восстановления инфраструктуры в Бахмуте и оказал поддержку 1 100 воспитанникам детских домов, эвакуированных из восточных и южных областей в Закарпатье.

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину больше чем 3 млн человек получили помощь благодаря самой масштабной частной гуманитарной инициативе, которая объединяет усилия Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер". Более 1,2 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

Гуманитарная помощь предоставляется, в частности, по таким направлениям:

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  • Здоровье, эвакуация и другая гуманитарная помощь, включая медикаменты, медоборудование, психологическую помощь, логистику, консультации и другие. Этой помощью охвачено 1,6 млн человек. С начала войны Фонд передал для жителей Украины больше чем 600 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров.
  • Продовольственная безопасность, включая продукты и продуктовые наборы. Этой гуманитарной помощью охвачено 1,4 млн человек.

В целом, для жителей Украины будет передано Фондом Рината Ахметова 400 тысяч наборов с необходимыми продуктами питания длительного хранения.

Важной частью работы Фонда является психологическая поддержка вынужденных переселенцев из районов боевых действий: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для тех, кто эвакуировался из Мариуполя и Волновахи, а также точки во Львове и Ужгороде.

Психологическую помощь жителям Украины, пострадавшим от войны, Фонд оказывает с 2014 года. Недавно внедрено новое направление предоставления такой поддержки – онлайн-группы с участием профессионального психолога. Проект реализуется в рамках музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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С начала полномасштабной войны психологическая помощь от Фонда оказана более 1550 переселенцам, а с 2014 года ее получили более 85 тысяч жителей страны. Для этого 250 психологов прошли обучение Фонда курсу Травма войны.

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