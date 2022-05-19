Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня 🚑 Эвакуация с "Азовстали" ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Фонд Бориса Колесникова продолжает заботиться о социально незащищенных слоях населения

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 мая, 20:31
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Благотворители оказывают гуманитарную помощь громадам Донецкой области и детским центрам, приютившим детей-сирот с востока и юга Украины
Фонд Бориса Колесникова помогает жителям Донецкой области
Фонд Бориса Колесникова помогает жителям Донецкой области / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас каждый украинец вносит свой посильный вклад в борьбу с врагом и такую ожидаемую победу. А значит и благотворители и волонтеры держат гуманитарный фронт и оказывают помощь всем нуждающимся.

В частности, благотворительному Фонду Бориса Колесникова с 1 по 15 мая удалось:

Реклама
  • Поспособствовать ввозу из-за границы в донецкий регион около 110 000 килограммов гуманитарной помощи. Благотворители обеспечили социально незащищенные и многодетные семьи, людей с инвалидностью и мам с маленькими детьми медикаментами, одеждой, продуктами питания и предметами гигиены.
  • Ежедневно передавать продуктовые наборы работникам учреждений и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность Константиновской общины.
  • Поздравить с Днем Победы ветеранов Второй мировой войны из Дружковки и Константиновки, передать им товары первой необходимости и продукты питания.
  • Отправить около 10 000 наборов мясо-колбасной продукции "АПК-ИНВЕСТ" жителям громад, наиболее пострадавших от действий российских оккупантов.
  • Отправить в детские центры Закарпатья, которые приютили детей-сирот с востока и юга Украины, 1100 сладких наборов ТМ "Конти".

Напомним, Фонд Бориса Колесникова с начала полномасштабной российско-украинской войны эвакуировал с Донетчины в более безопасные города 2500 человек, поддержал медицинские учреждения региона, а также раздал малоимущим около 310 000 килограммов гуманитарной помощи.

Гуманитраная помощь от Фонда Бориса Колесникова
Гуманитраная помощь от Фонда Бориса Колесникова
Гуманитраная помощь от Фонда Бориса Колесникова
Гуманитраная помощь от Фонда Бориса Колесникова
Гуманитраная помощь от Фонда Бориса Колесникова
Гуманитраная помощь от Фонда Бориса Колесникова
1/3

Гуманитарная помощь от бизнеса

Напомним, с начала войны предприятия SCM и фонд Рината Ахметова поддерживают украинцев и ВСУ. Бизнесмен Ринат Ахметов в первые дни войны публично заявил о своей позиции по поводу преступной войны России против Украины и пообещал сделать все возможное, чтобы Украина скорее победила.

Реклама

С 24 февраля 2022 года гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 млн украинцев. Более 1 млн из них были охвачены помощью Фонда, остальные – бизнесами SCM.

С начала полномасштабной войны Фонд передал жителям Украины более 580 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 160 тысяч продуктовых наборов. Фонд оказывает и психологическую поддержку вынужденным переселенцам из регионов боевых действий: работают точки экстренной психологической помощи в Запорожье для тех, кто эвакуировался из Мариуполя и Волновахи, открылась точка во Львове. С 24 февраля 2022 года психологическая помощь оказана более 1100 человек.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 19 мая
1
Личный состав 28500
Личный состав
2
Самолеты 203
Самолеты
3
Вертолеты 167
Вертолеты
4
Танки 1254
Танки
5
ББМ 3063
ББМ
6
Артиллерия 595
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 199
РСЗО
9
БПЛА 455
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2157
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Десантник Дмитрий Тодоров – старший лейтенант ВСУ, командир роты. Вместе с побратимами остановил колонну вражеской техники, лично уничтожил танк. В начале мая в видеообращении президент Зеленский сообщил о присвоении Тодорову звания Героя Украины за смелость и чрезвычайную эффективность в боях против оккупантов в Донецкой области.
История подвига
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

30150.23

Bitcoin Cash (BCH)

197.11

Binance Coin (BNB)

305.6

Ethereum (ETH)

2010.94

Litecoin (LTC)

71.32

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
39,79
43,25
-
-
42,00
44,00
-
-
-
44,38
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.75

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять