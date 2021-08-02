Фонд Рината Ахметова дарит мирное лето детям Донбасса (видео)

Благодаря проекту "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето" оздоровились четыре с половиной тысячи мальчиков и девочек

Тысячи детей научились преодолевать последствия стресса, стали свободнее и увереннее в себе, снова ощутили радость жизни. / Фото: fdu.org.ua

Избавиться от ужасных воспоминаний и получить яркие впечатления – такие намерения участников проекта "Ринат Ахметов – детям. Мирное лето". Уже седьмой год подряд Фонд организовывает для мальчиков и девочек крайне важное оздоровление.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", благодаря проекту в этом году отдохнула и Дарья Скульськая. Из-за обстрелов ее семья была вынуждена переехать подальше от дома. Забыть ужасные события девочка надеется во время своего Мирного лета.

Дарья приезжает в курортный Святогорск не впервые и каждый раз здесь сбываются ее мечты. Но также у нее есть желание, которое уже семь лет остается неосуществленным.

"Все войны мира убрала бы. Ну, зачем они?", – говорит девочка.

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Из-за боевых действий жизнь Даши изменилось внезапно и навсегда. Ей было четыре года, когда в Горловке открыли огонь. Семья только поселилась в новой квартире.

"Там было четыре комнаты. Буквально мы там месяца четыре прожили и началась война", – говорит Даша.

Семья надеялась вернуться домой, как только этот кошмар закончится.

"Мы поняли уже через несколько лет, что война не заканчивается", – поделилась Даша.

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Забыть ужасные события девочка надеется во время своего Мирного лета. Это проект Фонда Рината Ахметова, который действует седьмой год подряд.

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"Я хочу сказать Ринату Ахметову большое спасибо за то, что делает добрые поступки, он очень добрый, мне кажется, человек", – подытожила девочка.

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В Святогорске для детей Донбасса работают десятки секций. Каждый день – спортивные соревнования. Здесь есть все условия для настоящего оздоровления.

"Мы готовы помочь детям провести это лето круто. Мы запланировали множество мероприятий внутри лагеря, внутри отряда", – добавил воспитатель Александр Хололович.

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Ранее мы сообщали, что на Донбассе началось "Мирное лето" от Фонда Рината Ахметова.

Также напомним, психологи говорят, что для людей с Донбасса второй значительной травмой после войны стала пандемия коронавирусной болезни – это вызывает у них тревожность и страхи. Фонд Рината Ахметова помогает преодолеть их, организуя бесплатные консультации психологов.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией