Фонд Рината Ахметова и ДТЭК передали три аппарата ИВЛ для Львовской областной инфекционной больницы

С начала эпидемии коронавируса Львовская область получила от Фонда и ДТЭК уже 16 современных аппаратов ИВЛ

Львовская областная инфекционная клиническая больница получила три современных аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК.

"Ринат Ахметов первым пришел на помощь стране, когда выделил 300 миллионов гривен на приобретение самого необходимого медикам оборудования и расходных материалов. В частности, Фонд закупил более 200 аппаратов ИВЛ высокого класса. Масштабы помощи беспрецедентны, и проект "Борьба с COVID-19 в Украине", по сути, повлиял на общий уровень качества оказания медицинской помощи в стране, который значительно вырос. Работа продолжается", – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Реклама

Как отметил генеральный директор ДТЭК "Западэнерго" Олег Таращук, с начала эпидемии коронавируса Львовская область получила от Фонда и ДТЭК уже 16 современных аппаратов ИВЛ высокого класса.

"Это современное медицинское оборудование от известных производителей. Оно может работать практически в автоматическом режиме и будет необходимо после эпидемии коронавируса. В области работает ДТЭК Западэнерго, тут живут наши сотрудники и мы всячески будем поддерживать регион в борьбе с коронавирусом. Сегодняшнее событие – яркий пример совместной работы бизнеса, власти и громады", – сказал Олег Таращук.

В свою очередь заместитель руководителя Львовской облгосадминистрации Иван Собко поблагодарил за помощь:

"Очень приятно отметить реальную помощь для наших больниц. От имени областной администрации передаю слова благодарности Фонду за то, что вы делаете. Помощь получили как городские больницы, так и в районах. Спасибо Фонду Рината Ахметова за системную помощь опорным больницам, которая позволит спасти не одну жизнь".

К его словам присоединился первый заместитель руководителя Львовского облсовета Богдан Гагалюк.

"Голыми руками эпидемию не одолеть. Поэтому всегда рады приветствовать меценатов, которые помогают. Мы уже не первый раз встречаемся с Фондом Рината Ахметова – и каждый раз он выполняет взятые на себя обязанности, улучшает материально-техническое обеспечение наших больниц. Большое спасибо", – отметил Богдан Гагалюк.

Также сотрудники больницы, работающие с больными коронавирусом, получили комплекты медицинской одежды. Она была сшита по специальному заказу.

"Персонал работает денно и нощно в непростых условиях. Хочу поблагодарить Фонд за работу, благодаря которой наши медики получают возможность лучше оказывать помощь", – сказал исполняющий обязанности главврача больницы Петр Федунь.

Реклама

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской, Ивано-Франковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Тернопольской, Запорожской, Ровенской, Закарпатской и Харьковской областях, а также в Киеве. "Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама