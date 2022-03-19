Фонд Рината Ахметова отправил в Доброполье более 9 тыс. единиц импортных антибиотиков

Гуманитарную помощь доставят в госбольницы

Фонд Рината Ахметова передал уже более 470 тысяч единиц медикаментов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Более 9000 единиц высококачественных антибиотиков импортного производства Фонд Рината Ахметова отправил в Доброполье Донецкой области. Медицинская гуманитарная помощь поступит в государственные больницы под контролем местного департамента Министерства здравоохранения Украины.

В целом с начала войны госучреждения здравоохранения разных областей Украины уже получили от Фонда Рината Ахметова более 470 тысяч единиц медикаментов. Их список был определен в координации с Минздравом Украины.

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Среди них самое необходимое: антисептики, антибиотики, средства для обработки ран, обезболивающие и другие лекарства.

Помощь в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Помощь в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Помощь в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Помощь в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". 1 /4

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Напомним, что с начала войны Фонд уже полностью закрыл потребности в продуктовых наборах территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов. В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

Также около 1500 продуктовых наборов Фонд Рината Ахметова передал Киевской облгосадминистрации. Часть этой помощи – 300 продуктовых наборов – получила Киевская областная клиническая больница.