Фонд Рината Ахметова предоставил реанимационное оборудование высокого класса больницам Сум

К борьбе с COVID-19 по всей стране подключаются резервные медучреждения. Поэтому потребность в квалифицированных работниках и современном оборудовании растет. Сколько специалистов задействованы для лечения больных в Сумской области и хватает ли в регионе необходимого оборудования?

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Об этом разбирались корреспонденты новостей "Сегодня" Юлия Покидина, Олеся Боровик и Александр Алексеенко.

Более половины мест в больницах Сумской области, созданных для помощи больным COVID-19, уже заняты. Начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко рассказывает, что задействованы 17 учреждений здравоохранения, на их базе сегодня развернуты 1429 коек, из них 1036 коек обеспечены кислородом, что составляет около 75%.

К борьбе с коварным вирусом подключаются резервные медучреждения. В областной клинической больнице на базе пульмонологического отделения для таких пациентов организовано 50 коек.

Директор Сумской областной клинической больницы Владимир Горох добавляет, что в случае форс-мажорных чрезвычайной ситуации есть возможность оперативно развернуть 200-220 коек.

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Более полутора тысяч медиков Сумской области ежедневно лечат пациентов, которые подхватили коронавирус.

Врач-анестезиолог Сергей Бережной говорит, что у медиков нет последнего часа работы, а есть последний больной. Он признает, что одного лишь профессионализма медиков бывает недостаточно. Чтобы спасать тяжелых пациентов, необходимо современное оборудование:

"Конечно, оборудование имеет значение. Класс аппаратуры. Созданы такие аппараты, которые в оптимальных режимах подстраиваются под больного".

Реанимационное оборудование высокого класса государственным медучреждениям предоставил Фонд Рината Ахметова. Два мобильных аппарата ИВЛ успешно работают в Сумской центральной больнице.

Владимир Горох объясняет:

"Аппараты искусственной вентиляции легких французской фирмы, аппараты экспертного класса ... Придет время, я думаю, мы победим и пандемию, как раз эти аппараты тогда будем использовать по назначению".

Фонд Рината Ахметова помогает модернизировать систему здравоохранения Украины и обновить материально-техническую базу государственных медучреждений.

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Сергей Бутенко благодарен меценату за помощь:

"Фонд Рината Ахметова уже не в первый раз помогает Сумской области. Мы получали и санитарные автомобили, которые сегодня обслуживают жителей области на службе экстренной медицинской помощи. Выражаю от управления здравоохранения, от областной государственной администрации благодарность Фонду и надеюсь на плодотворное дальнейшее сотрудничество".

Видео: Сегодня

Ранее сообщалось, что более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова передали государственным больницам во всех регионах Украины и Киеве.

Также говорилось, что аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова спасают жизни в Уманской больнице.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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