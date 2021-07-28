Українська
$ 26,91
31,78
  1. Последние новости Украины

Фонтан высох. Мэрию Киева обвинили в строительстве "потемкинских деревень"

28 июля 2021 13:30

Ксения Капустинская , Александр Марущак

В КГГА показали график работы водного сооружения и объяснили причину

В Оболонском районе "высох" фонтан. Коллаж "Сегодня"

В Оболонском районе "высох" фонтан. Коллаж "Сегодня"

В социальных сетях разразился скандал из-за нерабочего фонтана в Оболонском районе Киева, который еще год назад торжественно открывал мэр столицы Виталий Кличко. Местные жители считают, что их обманули и построили сооружение, напоминающее "потемкинские деревни".

"Фонтан оказался "сухим" не в переносном, а прямом смысле! Очередной развод киевлян в типичном стиле "потемкинских деревень", – написали под опубликованным фото.

Реклама

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) прокомментировали нападение на мэрию сайту "Сегодня". В пресс-службе Кличко заверили, что фонтан работает.

"Фонтан на Оболонской площади работает. Есть технические дни, когда проводится его профилактика, а это два дня в неделю, когда фонтан не работает. В остальные дни недели о работает", – рассказали в КГГА.

В мэрии думают, что люди могли заметить неработающий фонтан, когда проводилась его техническая профилактика.

Ночной вид фонтана на Оболонской площади. Фото с камер наблюдения

Ночной вид фонтана на Оболонской площади. Фото с камер наблюдения

Время работы фонтана:

  • Понедельник-среда: с 10:00 до 13:00, перерыв с 18:00 до 22:00;
  • Четверг – санитарно-технический день;
  • Пятница: с 7:00 до 9:00, с 12:00 до 13:00, с 18:00 до 23:00;
  • Суббота-воскресенье: с 12:00 до 23:00;
  • Свето-музыкальное представление начинается в 20:00.
Реклама

"Сухой" фонтан в Киеве. Фото с камер наблюдения

"Сухой" фонтан в Киеве. Фото с камер наблюдения

Напомним, фонтан в спальном районе Киева открыли в середине сентября 2020 года. На Оболонской площади провели реконструкцию сквера, убрав МАФы. Фонтан киевская мэрия решила сделать свето-музыкальным.

Также в сквере установили скамейки, урны, осуществили озеленение, обустроили дорожки с ФЭМ, заменили старое освещение современным. Кроме того, там обустроили полив газонов и установили систему видеонаблюдения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Испанией – Португалия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и больше
Пенсия зависит от стажа. Кто в Украине может получать от 40% зарплаты и большеЭкономика
Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и град
Украину зацепят северные циклоны: в каких областях будут грозы, шквалы и градУкраина
Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемы
Сдать и потерять квартиру. Аферисты освоили новые мошеннические схемыНедвижимость
Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсии
Украинцы старше 70 лет получат прибавку к пенсииЭкономика
Доллар вышел за психологическую черту: официальный курс
Доллар вышел за психологическую черту: официальный курсФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять