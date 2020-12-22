ФОПы пикетируют Дворец "Украина", где проходит концерт "Квартала 95"

Предприниматели, которые уже больше недели протестуют на Майдане Независимости в Киеве, вечером во вторник, 22 декабря, пришли к зданию Национального дворца "Украина", где проходит концерт студии "Квартал 95". Здание охраняют усиленные наряды полиции.

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Об этом сообщает "112 Украина".

Требования у ФОПов (ФЛП, физлица-предприниматели) не изменились – отменить кассовые аппараты и разрешить работать во время карантина, который вводят с 8 по 24 января.

На площади перед концертным залом собралось около двух тысяч протестующих. Они говорят, что хотят, чтобы "друзья президента Зеленского" услышали их и передали ему их требования.

Протест ФОПов у Дворца "Украина"

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Сколько они собираются митинговать под Дворцом "Украина", предприниматели и сами не знают, говорят – будут стоять до конца, чтобы их услышали.

В целом у концертного зала все проходит довольно спокойно, стычек нет.

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Правда, как сообщает Klymenko Time, в какой-то момент предприниматели начали кричать "Ганьба!" зрителям, которые шли на концерт.

Протестующие также спели песню "Нас бьют, мы летаем", которую когда-то пел и Владимир Зеленский.

Предприниматели поют

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Напомним, во вторник, 22 декабря, в Киеве было анонсировано шествие протестующих ФОПов, в связи с чем на некоторых улицах ограничили движение транспорта.

Отметим, ФОПы протестовали и на прошлой неделе, в ходе протестов был заблокирован правительственный квартал столицы, случались стычки с полицией с использованием светошумовых гранат и слезоточивого газа, закрывались станции метро.

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