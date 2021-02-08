Форум по коронавирусу в Киеве: онлайн-трансляция

В Киеве проходит Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", в котором принимают участие президент Украины, представители украинского правительства, Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения.
После Зеленского выступят генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
11:10-12:40.
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
- Посол ЕС, председатель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
- Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
- Журналист, старший вице-президент Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас.
12:50-14:20.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
- Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис.
- Представитель ВОЗ и глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
- Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.
- Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
14:30-16:00.
- Архиепископ черниговский и нежинский, Православная Церковь Украины, Евстратий (Зоря).
- Митрополит львовский и галицкий Филарет (Кучеров).
- Митрофорный протоиерей, руководитель Департамента внешних связей Украинской Греко-Католической церкви Олекса Петрив.
- Заместитель председателя Всеукраинского союза Церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура.
- Верховный муфтий Украины, председатель Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим.
- Главный раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх.
Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцины. Поставки начнутся уже в этом месяце, что позволит начать вакцинацию населения.
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