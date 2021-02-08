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Форум по коронавирусу в Киеве: онлайн-трансляция

8 февраля, 10:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Цель форума – определить стратегию власти в борьбе с эпидемией

В Киеве проходит Всеукраинский форум "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", в котором принимают участие президент Украины, представители украинского правительства, Европейского Союза и Всемирной организации здравоохранения.

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После Зеленского выступят генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

11:10-12:40.

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  • Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
  • Посол ЕС, председатель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.
  • Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.
  • Журналист, старший вице-президент Центра анализа европейской политики Эдвард Лукас.

12:50-14:20.

  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
  • Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис.
  • Представитель ВОЗ и глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
  • Глава представительства ЮНИСЕФ в Украине Лотта Сильвандер.
  • Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.
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14:30-16:00.

  • Архиепископ черниговский и нежинский, Православная Церковь Украины, Евстратий (Зоря).
  • Митрополит львовский и галицкий Филарет (Кучеров).
  • Митрофорный протоиерей, руководитель Департамента внешних связей Украинской Греко-Католической церкви Олекса Петрив.
  • Заместитель председателя Всеукраинского союза Церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура.
  • Верховный муфтий Украины, председатель Духовного управления мусульман Украины шейх Ахмед Тамим.
  • Главный раввин Киева и Украины, президент Объединения иудейских религиозных организаций Украины Яков Дов Блайх.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцины. Поставки начнутся уже в этом месяце, что позволит начать вакцинацию населения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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форум коронавирус

Источник: Сегодня

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